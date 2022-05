Más audios desenmascaran a Iván Cochegrus: Habla de Sylvia y despotrica contra actrices

Desde la semana pasada, se filtraron una serie de audios donde se escucha la voz de Iván Cochegrus, el productor de la obra 'Caperucita, qué onda con tu abuelita', donde Silvia Pinal volvió a los escenarios. Son varias las grabaciones y en las que se dieron a conocer recientemente, dice estar harto de las actrices que participan en su puesta en escena.

En los audios presentados por Gustavo Adolfo Infante, se escucha al productor hablar pestes de la Dinastía Pinal, presume haber "puesto en su lugar" a Stephanie Salas, comparte sus sospechas de que Luis Enrique Guzmán tendría una amante, y además, dice estar harto de Norma Lazareno y MaryPaz Banquells.

Iván dice: "La prensa me va a comer, necesito que vaya Luis Enrique, él me dijo 'Tú no hagas caso, mira... nosotros sabemos que está bien cuidada, tú tranquilo', pero por otro lado MaryPaz (Banquells) me dijo que es la chismosita que supuestamente todo el rollo es porque quiere responsabilizarlos. Si algo sale mal, también Luis Enrique y Alejandra fueron. Es ca*** eh".

Al referirse de Sylvia Pasquel, comentó: "Entonces yo me puse a pensar, no que somos muy amigos y que estaba de mi lado, pero todo es por Stephanie (Salas), dice que no la mueve, pero sí la mueve".

"Estoy dispuesto a poner la obra nada más los domingos, con tal de que la haga la señora; porque estoy harto de Norma (Lazareno), estoy harto de MaryPaz", dijo el productor. "No, ¡está cabrón! Pero sí, pues la puso ahí Sylvita (refiriéndose a MaryPaz) para que le pasara todo el chisme. Le voy a dar un castigo a MaryPaz, el estreno de prensa lo va a dar María Rebeca".

El productor habló pestes de la Dinastía Pinal

En otro de los audios, se escucha a Iván hablando con Rosario Murrieta, productora y presentadora de 'Ventaneando'. A ella le cuenta que sospecha que Luis Enrique Guzmán tiene una amante y presume que "puso en su lugar" a Stephanie Salas por pedirle que cuidara el trato a doña Silvia Pinal de las cámaras.

A Rosario, Iván Cochegrus le confirma que Mayela, la pareja de Luis Enrique, ya no vive con él y la describe como "lurias (loca)": "Ya no están juntos, ya se fue de la casa, el niño lo tiene ella. Pero Luis Enrique hay días que se va con ella. Ayer vi una entrevista donde decía Mayela 'es que ahora andamos como novios'.... Es que está medio lurias esta mujer". Rosario Murrieta respondió: "Y Luis Enrique también, discúlpame".

Iván sigue: "A mí me acaba de hablar Luis Enrique la semana pasada. Hay una muchachita muy bonita que trabajaba en la pizzería, muy guapita. Creo que por ahí viene el problemita. Porque me dijo Luis Enrique: 'Iván, ayúdame con Mari, consíguele trabajo porque ya no la quiere Mayela, ya me la corrió de la pizzería'. Supuse... dije 'ay Luis Enrique ya anda con esta niña'. Porque trae un interés de que yo le consiga trabajo en el gobierno y en alguna alcaldía en la ciudad de México. Y Mayela está muy enojada por esta señora, o sea que por ahí viene otro problemita".

El productor siguió, ahora con Stephanie Salas: "Y Stephianie, no sabes, casi diciéndome... fíjate, te va a dar un infarto, me habló ayer porque el estúpido de Fabián el le lleva las relaciones (públicas)... se puso a hablar con ella para ver qué era lo que se tenía que hacer. ¿Qué crees que querían? Que no dejara entrar yo a los medios a grabar, que hicieran la alfombra y que les diera el material grabado para cuidar que no se fuera una imagen de la abuelita".

"Le dije 'Stephanie, el 90% de los medios me han apoyado y han apoyado a tu abuelita, no han dicho nada malo. Estamos hablando del 10%, estamos hablando de Gusano Amorfo Infame (refiriéndose a Gustavo Adolfo Infante), entonces si yo no les permito que entren, nadie va a decir algo mal de la señora, van a valorar su esfuerzo'. ¡Me la tuve que poner en su lugar! Imagínate, ahí sí ya me odian para toda la vida".

"¡Que entren y graben, todo normal! Se meten en todo, no ven qué es lo mejor, y opinan... A Fabián le fue en feria conmigo... Yo me arreglo con los hijos, los 3 hijos me apoyan y vamos para adelante, yo lo que digan los nietos, ¡me vale madre!", dijo Iván Cochegrus.

El productor dice que todo es "una edición":

En redes sociales ha bloqueado a quienes hablan mal de la obra 'Caperucita, qué onda con tu abuelita', y tras asegurar que demandó penalmente a la persona que lo grabó, Iván Cochegrus dice que todo se lo dejará a Dios.