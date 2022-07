Marysol explica por qué no visita la tumba de su papá José José

“No soy de visitar a los muertos”, dice Marysol, la hija de José José, ante las versiones de que la tumba del cantante está descuidada y que son pocos los días en que la familia lo ha visitado.

José José murió el 28 de septiembre de 2019 luego de haber luchado contra el cáncer. La etapa final de su vida estuvo marcada, sin embargo, por la disputa entre sus hijos: por un lado, Sarita, quien se empeñó en llevárselo a Estados Unidos para someterlo a un tratamiento; por otro, José Joel y Marysol, quienes le perdieron la pista a su padre hasta el grado de que cuando murió, no sabían donde iba a ser velado o enterrado.

Pelearon también por la decisión de dónde quedarían los restos del cantante, ya que José Joel y Marysol insistían en que debería ser en México para que sus seguidores pudieran despedirse de èl.

A dos años y medio de aquellos pleitos, Marysol dice que la disputa legal sigue pero que eso nada tiene que ver con lo que se dice de la tumba de su padre.

“Yo estoy en comunicación con la gente del panetón y me dicen que la tumba está bien, que está cuidada”, dice Marysol.

Admite, sin embargo, que ella no lo visita con frecuencia. “No es mi filosofía ir a los panteones. Yo hablo al panteón con la gente y pido informes. No lo hago cada semana, la neta, pero me dicen que hasta el momento todo está bien”.

Marysol explica que entre sus creencias. “Yo no voy muy seguido, personalmente, no es mi filosofía esa onda de ir a visitar al muerto, no”.