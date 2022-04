Mary Paz Banquells narra la debacle de Alfredo Adame: "Nadie puede hacer algo por él"

Una vez más, Alfredo Adame acaparó los reflectores al trenzarse el martes pasado a golpes con Manuel Montalvo, abogado de Carlos Trejo, su eterno rival. El litigante se presentó a una conferencia ofrecida por el actor para reclamarle no haberse presentado a una pelea que ambos, el conductor y el Cazafantasmas, pactaron para el 17 de febrero. Eso desató la furia de Adame. Su exmujer, Mary Paz Banquells, nos compartió la tristeza que siente al ver en lo que se ha convertido el hombre que fue su esposo por más de 20 años.

¿Cómo te sientes después de dejar atrás tu historia con Alfredo Adame? Mis hijos y yo estamos en paz, era lo que nos importaba; estamos tranquilos, saliendo adelante. Dicen que lo que no te mata, te fortalece, y a nosotros todo esto nos ha unido más que nunca; estamos contentos y felices. Para nosotros, la paz era lo más importante, y ya la tenemos.

Entonces, ¿te sientes más feliz ahorita? Sí, definitivamente; estoy feliz, tranquila, con ganas de hacer muchas cosas, y además muy orgullosa de mí, de que fui capaz de salir adelante. Desgraciadamente, cuando estás con una persona vas generando dependencia, y llega el momento en que piensas: “¿Qué voy a hacer? Ya no sirvo para nada”, pero cuando te demuestras que sí puedes, te sientes muy orgullosa.

¿Qué tan difícil fue el proceso que viviste tras la separación, y qué les dirías a las mujeres que pasan por una situación similar? Fue muy difícil; a mí me costó 12 años dar el primer paso, porque me fui desvalorizando, no te crees capaz de nada, y creo que una tiene que quitarse ese miedo y atreverse, porque valemos mucho y nos la tenemos que creer. Todas las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso económico, psicológico o físico, todas las que hemos pasado por esas cosas tenemos que valorarnos y quitarnos el miedo. Deben saber que pueden enfrentarse a la vida, y que sí, van a cruzar piedras, pero también van a salir adelante.

Sin duda, ellos han sido tu gran apoyo… Así es, ellos han sido mi fortaleza, no me han permitido caer, no me han dejado sentarme a llorar; por el contrario, me han impulsado siempre a salir adelante, y ver que están orgullosos de mí, eso no lo cambio por nada.

“VER ESAS IMÁGENES DE SU PAPÁ LES DUELE Y AFECTA A MIS HIJOS”

¿Qué sientes cuando ves las imágenes de Adame peleando? Me da mucha tristeza ver al hombre que era mi héroe, cómo lo ha perdido todo; tenía de él una imagen preciosa de padre de familia, de caballero... Ver cómo ha ido cayendo esa imagen me da mucha tristeza. Además, es el padre de mis hijos, y sé que a ellos en el fondo les duele y afecta ver todas esas imágenes de su papá.

¿Te preocupa que le pueda pasar algo en estas confrontaciones? A mis hijos les duele, y a mí me duele ver a mis hijos preocupados por lo que le pueda pasar, pero ellos no pueden hacer nada, y si en esta vida no reconoces tus errores, tus fallas, que necesitas terapia, ayuda profesional, nadie puede hacer nada por ti. Esperamos que tome conciencia de que en este mundo ya hay demasiada agresión y violencia.

¿Tú o tus hijos han buscado algún acercamiento con él para platicar y ayudarlo? No, no hay manera (risas).

Por otro lado, ¿cómo estás en el amor? Te habías dado una oportunidad… Sí, estaba saliendo con una persona, pero todavía no estaba lista para iniciar una relación, me costaba trabajo. Lo que pasa es que no puedes borrar 27 años de tu vida –25 casada y dos de novios–, es mucho tiempo. En el momento que salí con este hombre todavía estaba temerosa, no era el momento, pero no estoy cerrada, dejaré que las cosas fluyan y se vayan dando poco a poco.