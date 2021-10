Martha Higareda y la triste historia detrás de sus óvulos congelados

Con la amistad que los une, no fue difícil para Martha Higareda confesarse con Yordi Rosado en entrevista, en la que confirmó que con todas sus letras que es novia del influencer Lewis Howes, y reveló cómo logrará ser mamá.

Y es que confesó que pese a tanto éxito profesional, no ha cumplido con su sueño de ser mamá. Sin embargo, ya puso manos a la obra para estar lista cuando llegue el momento y encuentre al hombre indicado, pues congeló sus óvulos.

Relató: "Después del divorcio me sentía con una vergüenza, la más fea. Nos casamos, nos fuimos de luna miel, en la luna miel tuvimos problemas, después nos fuimos a Vancouver e intentamos de cierta manera para ajustarnos, pero no se pudo, regresamos de allá y pasaron tres meses difíciles, nos tenemos que separar porque yo tengo muchas ganas de tener hijos, de tener una familia, pero si no conectamos en esto no quiero traer niños al mundo".

Dijo que en aquel difícil momento reflexionó: "Yo quiero tener hijos y voy a empezar a sentir que tengo este reloj biológico que me va a estar presionando porque yo crecí con una familia súper grande y nada más me emociona en la vida, claro, me encanta hacer películas y eso, pero tengo muchas ganas de ser mamá es algo que a mí me prende muchísimo porque sé que va ser algo maravilloso… además de actuar y producir".

"De repente dije 'estoy divorciado, tengo un hombre que no era malo, no ¿será que lo debí haber intentado, a pesar de eso?' Un momento de confusión muy fuerte, y dije 'tengo que tomar una decisión inteligente', y fui al doctor y congelé mis óvulos".

Lo recomendó a las mujeres: "Y creo que es importante que muchas mujeres hagan esto. Para que te quites esta presión y para que cuando salgas a la vida a buscar a tu pareja no estés buscando al papá de tus hijos, sino a tu compañero de vida, porque al final de cuentas, los hijos al final se van, ¿y tú con quién te quedas?".

"Para mí fue muy fuerte porque me fue a visitar Corey (su ex esposo) y estás con las hormonas al tope, te tienes que inyectar tú sola la panza, no duele tanto, pero sí se siente feo que digas 'no manches, soy esta persona, con todos estos sueños, que ha logrado tantas cosas, pero el sueño de tener una familiar no lo he podido lograr, me pone triste".

