¿Martha Higareda fue la amante? Yanet García la exhibe, pero la actriz dice que miente

Estalló la guerra entre Yanet García y Martha Higareda. Una señala a la otra de ser la amante de su entonces novio, y la otra tacha de mentirosa a la ex de su actual pareja. Mientras tanto, el implicado, Lewis Howes, guarda silencio.

Y es que hace unos días Yanet García comentó a una seguidora que le pedía un consejo, pues acababa de terminar con su ex, y ya salía con alguien más. Así que Yanet confesó: “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha".

Así que Martha Higareda no tardó en reaccionar, y en entrevista con Venga la alegría tachó de mentirosa a Yanet García.

"Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Luis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación él se mantiene con esa persona en esa relación. Fíjate que él no me escribió un mensaje a mí en mi Instagram hasta que él estaba soltero. Lo primero que hice, vi sus redes sociales y no tenía una foto con ninguna novia. Se me hace raro que ella cuente esa historia porque yo lo puedo decir con todas sus letras: 'ES MENTIRA'".

Sin embargo, La Chica del clima decidió mostrar pruebas de sus dichos, y aseguró que nadie la callaría. Recordó una entrevista donde Martha Higareda no quiso decir cuándo fue su primer beso con Lewis, y hasta Yordi Rosado bromeó sobre si el galán estaba casado.

A decir de Yanet, lo de Martha con su ex se cocinó desde que él estaba con ella, por lo que hasta comparó fechas. Confirmó que ella terminó con Howes el 13 de mayo de 2021, y para el 1 de junio, Higareda ya se iba de paseo con el ex jugador de futbol americano.