Martha Higareda da la cara y dice si se metió en la relación de Yanet García

Después de muchas especulaciones, Martha Higareda finalmente dio la cara ante la prensa mexicana para aclarar de una vez por todas si es la tercera en discordia entre Lewis Howes y la ex chica del clima Yanet García.

Para empezar, se sorprendió al saber que se le estaba señalando, y luego negó todo:

"No, no, para nada. Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin. Él habla muy bonito de ella", dijo Martha Higareda. "No sé cuánto tiempo fue que terminaron, y lo mío es súper reciente y no soy su novia".