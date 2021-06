Martha Figueroa incomoda a Raúl Araiza con canción de José José

Vaya momento incómodo el que vivió Raúl Araiza durante la sección Canta la palabra en el programa Hoy.

Martha Figueroa decidió cantar Te quiero tal como eres, canción que le dedicaron al conductor el día de su boda, hace 24 años con Fernanda Rodríguez, de quien anunció su separación hace unos días.

“Se la quiero dedicar al 'Negro', porque es que es la canción que le dedicaron cuando se casó, sé que no es un buen momento, pero Negrito te la dedico”, dijo la periodista antes de cantar.

Raúl Araiza no pudo ocultar la incomodidad y fue abrazado por Paul Stanley.

Raúl Araiza. Foto: Archivo TVyNovelas

Al finalizar el tema, el conductor de Hoy abrazó a Figueroa y le dijo “te pasaste, te pasaste”.

Hay que recordar que el también actor reveló hace unos días que tanto él como Fernanda tenían ya varios meses separados, pero aseguró que siempre la va a amar.

“Es la mujer que más he amado y amaré toda mi vida, la más importante en toda mi historia. Fue decisión mía, con una gran bondad me tuvo que apoyar, porque es importante cuando uno ama, que las cosas no siempre tienen que terminar mal, hoy nos reímos igual que antes, disfrutamos igual que antes”, apuntó.