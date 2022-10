Martha Figueroa dice lo que piensa de Pati Chapoy y Daniel Bisogno

En un juego de preguntas dentro del programa de Yordi Rosado, "¿Qué tanto se conoce?", los invitados Martha Figueroa y Juan José Origel fueron puestos en un aprieto.

Rosado les lanzó una pregunta para saber con cuál de las personas que han trabajado, ya no querrían volver a trabajar. "Que ustedes no soporten, no personal, sino como trabajo", aclaró Yordi.

Juan José Origel, desconcertado, le recriminó que esa pregunta "no venía ni al caso", a lo que Yordi, en tono de juego, le respondió: "En tu programa no, pero en el mío sí".

El periodista, sin embargo, se resitió hasta el final y simplemente dijo: "Yo sí tengo a alguien pero no lo quiero decir".

Sin embargo, y después de algunos segundos de risas nerviosas, Martha Figueroa se armó de valor: "¿Si te digo dos, entonces valen dos puntos?", le preguntó en referencia a la puntuación que se llevaba en el juego.

Y luego soltó los nombres: "La Chapoy y Bisogno".

Yordi Rosado insistió: "¿Por qué?"

Pero Figueroa le dijo: "Pero ¿por qué tengo que explicar?".

Luego, la periodista agregó lapidaria: "Pues porque son insoportables. Me trataron feo y a mí la gente que no me trata bonito no me gusta... Ah y Álvaro Cueva también... ese vale por dos", dijo Martha Figueroa.

