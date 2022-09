Marta Guzmán se quita la peluca en vivo: "Me siento cómoda"

La imagen es uno de los factores más importantes para quienes aparecen en televisión, pero en ocasiones vale más la sinceridad como ocurrió con Marta Guzmán, quien decidió liberarse en vivo.

Ocurrió en el programa 'Chismorreo', pues la presentadora estaba muy acalorada y fue honesta al respecto. Después de dudarlo, finalmente decidió quitarse la peluca y mostrar que tiene el pelo muy corto.

"A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer en el Chismorreo porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé", dijo en referencia al cáncer.

Admitió "Cuando no te ves con nada de pelo, dices: ‘¿Esa de ahí soy yo?’. Me costó trabajo y no es que le debe de dar pena a nadie, porque no es que lo buscarás. Este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero ya lo traigo y lo voy a mostrar”.

Su compañero Fabián Lavalle reaccionó: “Eres un ejemplo a seguir para muchas las mujeres. Te ves muy hermosa, te ves guapa, pero eres un ejemplo para mujeres que sufren de menosprecio, incluso de sus parejas o su familia. Este es un ejemplo a seguir, Marta decidió enseñar su verdadera cara, que te ves maravillosa".

Marta Guzmán dijo ya más en confianza: “Así llego, mis compañeros ya me había visto así. Es un accesorio, pero así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar. Me siento cómoda, me siento muy apapachada aquí".

'La Pasadita', como se le conoce popularmente, tuvo una cirugía con la que le retiraron el tumor, así como el ganglio centinela, y la enfermedad no se expandió. Para extremar precauciones y que el cáncer de mama no regrese, se sometió a un tratamiento de quimioterapias.

Hace unas semanas se sinceró: "No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo".

