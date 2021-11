Marlene Favela tiene cuerpazo, pero asegura en exclusiva: "Nunca hago dietas rigurosas"

Marlene Favela celebra la vida de contar con salud y trabajo, pero lo más importante es tener a su lado a su más grande amor, su hijita Bella, de casi dos años de vida, a quien le dedica por completo su tiempo libre. Y es precisamente por la pequeña, que la duranguense hace todo por llevar una vida sana para estar bien y cuidar de la nena. La actriz, quien recientemente terminó sus grabaciones en la telenovela La desalmada, nos platica cómo le hace para mantenerse bella y sana.

¿Fue complicado estar en tu peso después de tener a Bella? Fíjate que tuve un embarazo maravilloso, sólo subí nueve kilos; mi nena está por cumplir dos años, me siento y me veo de maravilla. Para mí es importante estar bien, porque soy quien la cuida y la protege, y si Dios me lo permite, quiero estar con ella por mucho tiempo, vivir muchas cosas juntas, verla realizada.

¿Cómo le hiciste? Siempre he tenido una vida muy disciplinada en mi alimentación, nunca hago dietas rigurosas, de ningún tipo, simplemente cuido mi comida, como muy sano, aunque de repente me consiento y me doy el gusto de comerme lo que se me antoje. Hago mucho ejercicio, me gusta correr y reforzar mis músculos.

Entonces, ¿no crees en las dietas? Creo que descompensan mucho, y además, todo el mundo se queja de los dichosos rebotes, así que no le veo el chiste a que hagas una dieta superrigurosa, y con tantito que te descuides, subas de peso nuevamente.

¿Aparte de correr, qué otro ejercicio haces? Uuuy, la verdad, tengo muchos deportes, practico pilates, me ayudan mucho a la flexibilidad; el cardio es indispensable, por eso corro, hago pesas y me fascina patinar y esquiar en agua.

¿Cuál es tu secreto para mantener una piel sana? Lo primordial es tomar mucha agua; en mis alimentos diariamente agrego frutas y verduras, mi dermatólogo me dice que es básico para tener una piel sana. Me gusta asolearme, así que el bloqueador y yo somos inseparables, y aunque esté en la ciudad, me lo pongo tres veces al día en la cara. Debo confesarte que uso todo tipo de mascarillas, me encantan, y cada vez que puedo recurro a los masajes y a los temazcales, son una delicia.

¿Qué tan importante es para ti verte bien? Me encanta verme y sentirme bien, es el reflejo de la vida que llevas, de lo que comes, por eso me cuido mucho.

¿Te gustaría tener otro bebé? No, quiero dedicarle mi tiempo completo, la amo con toda mi alma, y además, los tiempos que vivimos ya no son tan agradables como para traer más hijos, es lo que yo pienso, me siento realizada con Bella y quiero disfrutarla mucho.

¿Qué consejo le darías a tu nena cuando crezca para verse siempre bien? Que tenga una gran disciplina en su alimentación, que practique todos los deportes que le llamen la atención y, lo más importante, que sea feliz.

