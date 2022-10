Marlene Favela no tendrá más hijos: está soltera y dedicada a su hija Bella

Marlene Favela no tiene mucho que pensar. Se quedará sólo con su hija Bella y cierra para siempre la fábrica de bebés, pues admite que a sus 45 años de edad el ritmo de vida que lleva no le permitiría adquirir semejante responsabilidad. “Nunca tendrá un hermanito porque con ella soy más que feliz”, expresó la artista a TVyNovelas mientras caminaba por la alfombra roja de un estreno teatral en el que presumió cuerpazo. La actriz acaba de celebrar los tres años de la niña y se confiesa feliz de que ya esté en el kínder. “Ella va al colegio, nunca estuvo en guardería, tiene clases de karate, de flamenco, va a natación, a música, va todo a todo lo que puede”.

“LA PAZ LA TENGO PORQUE YO HE HECHO LAS COSAS BIEN”

Siendo una pequeñita, Bella es dueña de su propia marca, pues la misma Marlene se encargó de crear una línea de juguetes inspirada en ella. “Tiene cinco modelos de muñecas, además, su línea de accesorios. Ahí vamos, trabajando muy bonito porque es un proyecto de amor muy lindo”.

Al preguntarle sobre la relación que la niña lleva con su padre, el empresario australiano George Seely, Favela, con una sonrisa en su rostro y con toda educación dijo: “En su momento les compartí lo que sucedía, ese día dije que era la primera y la última vez que iba a hablar del tema y siempre he sido consecuente con lo que digo, por lo que ésta no va a ser la excepción”.

¿Será que ha encontrado la paz llevando cordialidad con su ex? Ella misma lo respondió: “La paz la tengo porque yo he hecho las cosas bien y mi hija está perfecta, está llena de amor, la amamos, ¿qué más puede pedir?”. Ahora que se acerca el Halloween, la artista expresó que ya tiene preparado el disfraz que le pondrá a su primogénita. “Yo siempre le celebro todo en mi casa, el Día del niño, el Día de la madre, el Día del padre, el Día del amor y la amistad, Navidad, Reyes Magos, eso le encanta a la niña”.

SIN TIEMPO PARA LOS GALANES

Y sobre lo guapa que está, manifestó que no cumple con ninguna dieta. Aquí el secreto: “Consumo mucha fruta, pero sobre todo, soy feliz. Cuando eres feliz, vas al gimnasio; cuando eres feliz, comes sano; cuando eres feliz, estás haciendo todo lo que tienes que hacer”. Se considera de buen diente, y no se restringe de nada, ya que las hamburguesas, los hot dog y las papitas fritas también tienen espacio en su alimentación, aunque no tan seguido.

Pero, ¿habrá algo que de plano no coma?, ella misma se delató: “No como cilantro porque me provoca alergia”. Estando tan guapa, no es de extrañar que le lluevan los galanes, pero los compromisos de Bella le impiden formalizar un romance. “¡No sé a qué hora!, si me la paso en clases de la niña, al menos que me consiga algún maestro o algo por ahí”, acota entre risas. Actualmente evalúa ofertas de trabajo y entre tanto drama que ha protagonizado ya quiere estar del lado oscuro. “Siempre me llaman para hacer la buena, la heroína, pero estaría bueno interpretar una villana, para cambiar un poco”.

