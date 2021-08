Marlene Favela brilla en 'La Desalmada' y como mamá: "Quiero hacer de mi hija una mujer luchona"

Con blusa bordada, apliques, transparencias y encajes, Marlene Favela se pasea como reina en la hacienda El Primor, donde se desarrolla gran parte de la trama de la telenovela La desalmada, producción de José Alberto Castro que se mantiene como la más vista de Televisa en lo que va del año. La actriz volvió a los foros después de una breve participación en la segunda temporada de Por amar sin ley, grabada en 2018.

Su anterior proyecto, en el que estuvo desde el principio hasta el final, fue en 2016, cuando protagonizó junto con Fernando Colunga, Susana González y Jorge Salinas el remake de Pasión y poder. Ahora, feliz y radiante por la maternidad, la estrella de la telenovela Gata salvaje nos revela en entrevista cómo vive este momento y qué es lo que la mantiene fuerte, a pesar de los difíciles momentos que le ha tocado enfrentar.

Esta es la primera telenovela que haces luego de ser mamá, ¿cómo es volver a los foros, pero ahora en una nueva etapa? "Ha habido un cambio importantísimo. He hecho muchas telenovelas en mi vida, ésta es la número 26, y siempre había estado preocupada de muchas otras cosas. En esta producción, el centro es mi hija, siempre trato de llevármela a locación y soy mamá canguro... Me gusta compartir con ella. Ahora entiendo mucho a las mamás cuando salen a trabajar y tienen que dejar a sus hijos. Yo quiero estar el mayor tiempo con ella, pero sin quitarle esa parte de la niñez que tiene que vivir y comprender por qué hay lugares que no son adecuados para ella. Bella tiene que estar donde tiene que estar".

¿Quién la cuida mientras no estás? "Tengo un séquito de personas que la cuida: mi mamá, mi hermana, mi sobrina... Tiene una enfermera, obviamente, y mi asistente que nos ayuda. Ella está rodeada de muchas personas, gracias a Dios. Tengo la fortuna también de tener una familia grande, y yo digo siempre que los niños deben estar con su familia. Sí hay alguien que la cuide, pero supervisada por su mamá.

¿Cómo se porta Bella? "La voy a describir en una palabra: ¡es un huracán! Es tremendamente alegre, caprichosa... Le encanta bailar, jugar, cantar... Además, es supercoqueta, pero no como su mamá; ella viene reforzada porque está rodeada de mujeres. Con el sexo opuesto es muy coqueta; ve a un hombre, y bueno… Siempre fue así desde bebé. Le encanta que la vista de princesa, entonces se le cae el moño, se lo pone y se mira al espejo. Tiene un año y nueve meses y hace todo eso, no quiero imaginar cuando tenga cinco años o más. Me encanta su personalidad, su esencia, es una niña muy alegre y muy amada. Tiene sus propias muñecas, sus propios accesorios y ahora su propia ropa.

O sea que es una bebé empresaria… "(Risas.) ¡Claro! Una bebé empresaria, empoderada... Ese es el legado que le quiero dejar a mi hija, que hay que trabajar por los sueños, que hay que luchar por lo que uno quiere, creer en tus sueños e ir por ellos. Eso me parece que es el legado más importante, más que el dinero que yo le pueda dejar a Bella. Le quiero enseñar a trabajar, a ser una mujer luchona, echada para adelante y todas esas cosas que yo creo.

"Yo enfrenté un derrame cerebral y eso me transformó la forma de ver las cosas. Soy una mujer muy feliz con lo que tengo, con lo que soy; no aspiro a tener o ser otra cosa, simplemente soy muy agradecida con quien soy. Ahora les diré otra cosa: a mí me dieron el regalo más importante del universo; me imagino que todas las mamás dirán lo mismo, pero yo lo digo por mí: yo sí recibí a la nena más hermosa de todas (risas). A mí sí me regalaron a Bella, y me premiaron".

En el 2022 se cumplen 20 años de Gata salvaje; el tiempo pasa volando… ¡Veinte años! Ha sido un proyecto maravilloso, me ha traído tantas bendiciones... He tenido oportunidad de tocar muchos corazones en Europa del Este, en el Medio Oriente, en toda América Latina... En España fue todo un suceso, en Venezuela también, amo a ese país. Agradezco enormemente todo lo que sucedió con Gata salvaje porque no todos logran algo así en sus carreras; se dice fácil, pero no lo es. El hecho de llegar al público de la forma tan especial como lo hizo Rosaura, no todos lo hacen. Hay muchos actores con carrera larga que no lo logran en toda su vida, y eso lo agradezco con mucha humildad porque no sólo fui yo, fue un conjunto de cosas: el escritor que nos regaló una historia maravillosa, mis compañeros espectaculares como Marjorie de Sousa (la villana)... Es que éramos unos niños que nos queríamos comer el mundo; todos teniendo hambre, pero hambre de ser alguien. Eso es bien bonito.

