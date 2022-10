Mark Tacher renuncia a ser papá y nos dice por qué

El amor llega en el momento indicado, asegura Mark Tacher, él lo volvió a encontrar hace dos años, pero ahora es más discreto en su relación. Aunque es renuente a hablar del tema, en entrevista nos reveló si planea volver a casarse, y también si considera la posibilidad de convertirse en padre. Esto además de contarnos sobre el villano que interpreta en la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz Mi camino es amarte.



¿Cómo vas en tu relación? Muy feliz, llevo dos años con mi pareja; es mi terapeuta de cabecera y estoy muy contento.

¿Qué te hizo creer de nueva cuenta en el amor? La vida misma. Conoces a las personas indicadas en el momento indicado; así fue con ella. Además, mientras uno pueda alimentar ese amor, es mucho mejor; pienso que creer en el amor es vivir, es soñar…

¿Has pensado en volverte a casar? No, no lo hemos pensado ni ella ni yo; hasta el momento no es el plan. Imagínense: yo el 15 de septiembre cumplí 45 años… Pero, bueno, nunca hay que decir nunca.

¿Y convertirte en papá? (Risas) No, tampoco es el plan todavía.

¿Por qué? Uno va caminando, forjando el destino, y yo desde chavo nunca quise ser papá, nunca he tenido ese objetivo en la vida, nunca lo tuve en la mente.

¿Fue difícil abrirte camino de manera independiente? Sí, no fue nada fácil, pero cuando tienes un sueño y quieres lograrlo, encuentras el significado de lo que es la paciencia; cuando intentas hacer las cosas apresuradamente, a veces no llegan; y ahora, después de tres años, por fin tenemos tres proyectos. Sí, hubo momentos en los que quería que todo avanzara más rápido, pero las cosas se van dando poco a poco.

SOBRE SU PERSONAJE EN MI CAMINO ES AMARTE

Doy vida a Fausto, una persona detestable, un hombre muy dolido con la vida, malvado, con diferentes capas de maldad; las personas que viven con dolor y no pueden superarlo, lo mal encausan en sus actitudes ante la sociedad y así le pasa a él.

¿Te gusta ser el villlano de la historia? ¡Mucho! El gran chiste de los antagonistas, si están bien escritos, es que hacen cambiar de rumbo del melodrama; sin el villano, la historia de los protagonistas sería muy plana.

¿En qué momento de tu vida llega este proyecto? En un gran momento, con muchas ilusiones; llevo tres años con una compañía productora en Los Ángeles, California, con dos socios latinos; estamos escribiendo, produciendo y tratando de vender diferentes proyectos a diferentes cadenas. Son historias de éxito de los latinos en todo el mundo; está padrísimo.

¿Cuándo iniciaste con este proyecto? La idea surgió en la pandemia y empezó a crecer; de hecho, ya estamos produciendo en Facebook, y tenemos tres proyectos más, así que estoy muy contento con este sueño.

