Marjorie de Sousa celebra los 5 añitos de Matías y la hermana de Julián Gil publica esto

Cuando Marjorie de Sousa y Julián Gil eran una de las parejas favoritas de la farándula, dieron la bienvenido a su hijo Matías en 2017, pero ahora que el pequeño cumplió 5 años, las cosas son muy distintas.

La actriz venezolana se hace cargo de su hijo tras años de pleito legal en el que logró que el actor no tenga contacto con el pequeño. Ahora, a la distancia, Julián solo compartió una foto del niño cuando era bebé y escribió: “Feliz cumple… Hijo mío. 5 añitos”.

Marjorie de Sousa compartió imágenes del niño ya de 5 años, con gran parecido a su papá.

La actriz publicó este mensaje:

"Feliz cumpleaños a lo más bonito que llego a mi vida!! Tengo tanto dentro de mi que agradecerte mi sol, tanto que llenaste desde ese 27 de Enero cuando escuche esa voz, al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi corazón en ese momento estaba en mis manos, al olerte, al sentir que con solo pegarte a mi te calmabas así como aún lo haces. Existe lo más bonito del mundo y eso eres tú. GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS POR SER ESO QUE ME FALTABA, ahora entiendo, ahora se que el sentido de mi vida eres tu. Contigo las tormentas son aventuras mágicas, eres un ángel, eres un ser noble, eres tanto hijo. Que Dios me permita acompañarte en todo este hermoso camino, TE AMO



Pero esta celebración revivió el escándalo entre la pareja, que divide opiniones.

Patty Ramosco, hermana de Julián Gil, publicó una foto con su sobrino. Desde que el pleito legal existía, ella causó controversia por sus declaraciones e insistir en que la verdad caerá por su propio peso y un día celebrarán a Matías en persona: "Feliz cumple Maty, que Dios te bendiga siempre, falta menos! #elverdaderodiariodematiasgil #volveremosasonreirjuntos".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!