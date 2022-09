Marisol del Olmo presume éxito de su hijo Patricio como actor de cine y TV

En pantalla es Lucrecia Lombardo, la villana más odiada del momento; hace hasta lo imposible para lograr que Marcia (Aracely Arámbula) sufra en la telenovela La madrastra. En la vida real, Marisol del Olmo es una orgullosa madre que cría a un futuro galán del cine y las telenovelas: su hijo menor, Patricio, de 12 años, fruto de su relación con el actor español Rubén Zamora.

Todavía no ha tomado clases de actuación, pero “Pato” ya debutó en la pantalla chica con De que te quiero, te quiero. También hizo lo propio en el cine, al protagonizar una cinta al lado de Adriana Louvier y Arath de la Torre. Más orgullosa no puede estar la actriz, quien nos recibió en el foro de Televisa donde graba el éxito de Carmen Armendáriz, siendo, otra vez, la mala del cuento.

“ES UN GRAN NIÑO, SABRÁ ESCOGER SU CAMINO”

¿Qué te dice tu hijo al ver a su madre haciendo maldades en televisión? Me divierte mucho, porque ve cualquier escena fuerte, voltea a verme y me pide que me controle; tiene expresiones muy graciosas y me pide que no sea así con los demás. También me gusta que mis hijos vean esa parte de mí, lo que les puede pasar si no se portan bien (risas).

¿Sus amiguitos en el colegio le dicen algo? ¡Claro! A Patricio le encanta contarles la historia; él será actor de adulto, definitivamente; por eso disfruta tanto el mundo en el que se desenvuelven sus padres.

¿Se está preparando formalmente? No tanto como una preparación formal, tiene mucha intuición; toma clases de teatro en la escuela, pero evidentemente estoy enfocada en que termine los estudios básicos, que por lo menos complete la prepa para que se dedique a una carrera con todos los hierros. Aun así, trae esta fibra tan sensible en la sangre que ya ha hecho sus castings; actuó en una película con Adriana Louvier y Arath de la Torre, se llamó Dos más dos. También hizo A puertas cerradas, y ahorita va a filmar otra. ¡Viene con todo el niño! Siento que se le hace muy fácil jugar, y desde ahí, inventar sus personajes. Eso es lo que nunca deberíamos olvidar los actores, que todo es un juego.

¿Este gusto por la actuación le vino por verte a ti y a Rubén en el set? ¡Claro! Y también a su hermana Isabella; ella estudia actuación en Nueva York y la oye cantar, ve películas con ella, hacen intercambio de comentarios y opiniones... Su entorno es el arte puro.

Tú, como actriz, sabes el lado negativo que tiene la carrera, ¿te da temor? Por supuesto. Me da temor que no lo tome en serio, me da temor que no quiera ser el mejor actor, que no se prepare, que no se rompa la vida entera por tomar esto como su pasión y como un oficio real. Eso es lo que temo. Por lo demás, confío mucho en las bases que le hemos dado en casa. Es un gran niño y sabrá escoger su camino.

El papá de Patricio Rubén Zamora es un actor español de 46 años que en 2002 se mudó a México para afianzar su carrera. Es conocido por su interpretación del investigador Gabriel Medina en la serie Los simuladores y también por las telenovelas Pasión y Rafaela. Aunque en el pasado tuvo problemas con Marisol por la manutención de Patricio, hoy día su relación ha mejorado y los roces se disiparon por el bien de su hijo.

