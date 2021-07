Marisol González se va de 'Hoy' y, triste, explica sus motivos

Después de brillar en la pista de 'Las estrellas bailan en Hoy' y conseguir el tercer lugar, Marisol González decidió irse del programa 'Hoy'.

La mañana de este 1 de julio anunció que dejará el programa, y explicó sus motivos:

"Hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Siempre fue mi sueño estar en 'Hoy' se han portado todos increíble", dijo conmovida.

"Me cuesta mucho porque no quiero, no sé estar sin trabajar, pero es una decisión familiar. Nos queremos dar un tiempo, atender mi parte de mamá, de esposa, atender a mi equipo, que es mi pilar".