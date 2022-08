Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa: "Quieren que truene con él, ¡no lo van a lograr!"

Con 10 años de carrera, Marie Claire Harp no se achica ante los ataques ni los inventos, como esta vez que se dio a conocer una noticia falsa de que había terminado su relación con José Manuel Figueroa, y que encima de todo, ella había sacado cosas del departamento de él aprovechando su ausencia.

“No crean esas cosas. Mi marido y yo estamos superbién, simplemente decidí pasar unos días en el departamento de mi hermana porque José Manuel está de gira en Estados Unidos y a mí no me gusta estar sola”, nos contó en un zoom en vivo para TVyNovelas, y posteriormente la conductora de Bandamax nos tomó la llamada para platicarnos a fondo lo sucedido.

¿Por qué te inventan tantas cosas? No sé, no había nada, pero hay gente que inventa porque no hay nada mejor que hacer, obviamente, soy como todas las mujeres que deciden irse de fin de semana y llevan dos maletas, entonces, no sé, falta de creatividad.

¿Y sí te saliste del departamento? Sí, claro, José Manuel va para Estados Unidos y, pues literal, agarré maleta, zapatos, cosas para el pelo, secadora accesorios y a disfrutar con mi hermana. Pero de verdad veo tan innecesario explicar el asunto de las maletas y que no me estoy mudando, o sea, para que me entiendan, obvio no llevaba el refrigerador en la maleta.

¿De quién es el depa de donde “huiste”? Es mío, yo lo renté, o sea, yo no estaba en su casa, él está en mí depa ¿qué me voy a robar? (risas).

A veces hay que dejar que la gente hable... Pues sí, pero no me da risa que me estén diciendo ratera o que inventen cosas de mi relación con él, respecto a que terminamos o que alguno de los dos tiene a alguien más. Y bueno, al final ignorantes, sacaron una foto con todas las esculturas de mi hermana, ¡ay no, quién cree eso!, seguro José Manuel coleccionaba figuras igual.

¿Te afectó de alguna manera? En realidad no, porque confío en mis ideales, en lo que quiero y no sé si sepan, pero yo vengo de una casita muy humilde, literal, una casita de lámina. Yo vengo de ese tipo de crianza, muy abajo y tengo la cultura del esfuerzo y la constancia.

¿Consideras que tienes un temperamento fuerte? Completamente, después de venir de la posición más baja de pobreza ahora hago mis sueños realidad, tengo un mérito propio, tengo un carácter fuerte y el respeto por mí misma no me hace permitir ciertas cosas.

¿Tu carácter nunca ha afectado tu relación con José Manuel? No, en realidad hemos platicado mucho la cuestión del respeto y la honestidad. Obviamente no te voy a decir que no hemos tenido broncas, pero cuando él comienza a elevar la voz, yo ya sé que para evitar un enfrentamiento de pareja tengo que irme, porque tal cual, para pelear se necesitan dos.

¿Y cuando te enojas tú? Pues igual, ya sabe que el código es alejarse. Somos muy similares en muchas cosas, somos personas muy determinadas y sabemos lo que ambos queremos absolutamente.

¿Eres una mujer que sabe lo que quiere? Absolutamente, yo sé que yo no estoy donde quiero estar, pero miro hacia atrás y puedo ver que ya no estoy donde estaba, voy forjando mi propia historia trabajando y conquistando mis sueños.

¿Tienes el deseo de casarte con José Manuel? Yo antes tenía un tema con que el próximo paso era casarme, pero la verdad prefiero que mi próximo paso sea profesional, yo sólo voy a dejar que la vida y José Manuel me sorprendan, yo sólo estoy disfrutando mi relación y deseo un ascenso profesional.

¿Cómo conductora y figura pública? De todo, estoy buscando la manera de revalidar también mis conocimientos en Derecho y leyes. Estoy enfocada en mí, en crecer, y cuando esté lista y completa para mí, entonces sí, nos casamos.

¿Qué consejo le das a las personas que no logran ser felices ni sentirse completos? Primero, tener una pareja es para ser feliz, tal cual, si la persona con la que estás ya no te hace feliz, hay que moverse.