Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, ¡amenazada y extorsionada por su ex!

Marie Claire Harp denunció a su exnovio, Efraín Vergara, por la violencia e intento de extorsión que vivió por parte del supuesto empresario. En entrevista con TVyNovelas, la conductora venezolana confiesa que intentó llevar las cosas a un buen término con Efraín, pero éste la amenazó con divulgar videos íntimos de ella si no regresaban, por lo que decidió levantar una denuncia ante la fiscalía el mes pasado.

Además, la actual novia de José Manuel Figueroa nos revela que su ex se dedica a estafar a las personas, y considera que es como un nuevo Larry Ramos, pero de menor categoría, por lo que es probable que corra con la misma suerte que el esposo de Ninel Conde.

Háblanos de la denuncia que interpusiste contra tu ex… La interpuse hace un mes más o menos porque ya estaba pasando por ciertas situaciones de violencia, de hostigamiento, de persecución, de amenazas, y ya todo está en la fiscalía.

¿Cuál es el delito por el que lo acusaste? Violencia de género, hostigamiento, amenazas... La denuncia abarca extorsión, manipulación, y también me aboqué mucho a la Ley Olimpia, porque me estaba amenazando y extorsionando con videos privados y fotos que supuestamente tiene; yo desconozco si los tiene o no, pero me estaba amenazando con eso.

En caso de tenerlos, ¿los habría grabado sin tu consentimiento? Así es, si él tiene todos estos videos, evidentemente los realizó sin mi consentimiento, y me estoy enterando luego de que él posee este tipo de material íntimo y de que está dispuesto a difundirlo.

¿Nunca se grabaron en la intimidad? Para nada, es un mitómano y un misógino; la única demostración que él está haciendo con todos estos actos es que me está amedrentando por el simple hecho de ser mujer, y también me decía que iba a hacer lo posible por sacarme del país.

En los episodios de violencia que denunciaste en la fiscalía, ¿hubo agresiones físicas? Yo no me voy a permitir llegar al extremo de la violencia física, primero porque si un hombre me llega a tocar físicamente, yo me voy a defender; la violencia (que sufrí) está en la denuncia, la manera en cómo lo hizo, todo está en una carpeta con las pruebas pertinentes para darle agilidad a este caso: videos, capturas de pantalla, audios...

¿Qué tipo de amenazas son las que recibiste? Se extendieron hacia mi familia; en la fiscalía están las pruebas donde él dice que salga a desmentir o me hace daño, me amenazaba diciéndome que si no pagaba yo, iba a hacer lo posible para que pagara toda mi familia.

Recientemente Efraín denunció a José Manuel Figueroa por supuestas amenazas… Yo no sé si sea cierto o falso, pero lo que sí te puedo decir es que quien realmente es una farsa es él; toda la vida de ese hombre es una superfarsa, es mitómano, es una persona que carece de seguridad, tiene un ego muy elevado. Conocí a esta persona, y desde mi experiencia sé que es un encantador de serpientes.

¿A qué se dedica? Él se hace llamar empresario, pero realmente no lo es; no se le llama empresario a una persona que se encarga de estafar a la gente. Por lo menos, lo que yo viví, todo en su vida es una farsa, todo lo que presume es de dudosa procedencia, siempre ofrece carros, departamentos que ni siquiera son de él, es su modus operandi, buscar gente con dinero o personas que puedan tener cierta influencia para estafarlos.

¿Es verdad que él te regaló un anillo y un auto? No, todo es falso, en ningún momento me regaló nada; a mí me gustaría que él mostrara una sola factura de algo que me regaló. Puede revelar lo que él quiera, porque (cuando retomé la relación de amistad con él) fue un momento donde me sentí comprometida porque yo quería calmar las aguas, pero luego se salió de control, y cuando vio que yo seguía con José Manuel, él se creó toda esta historia a nivel mediático, fabricó pruebas e hizo todo lo que quiso para perjudicarme.

Asegura que cuando ya salías con José Manuel regresaste con él... Eso es mentira, él y yo terminamos; empiezo a salir con José Manuel, él se entera, y comenzó a decirme que iba a divulgar los supuestos videos si yo no salía a decir que la relación con José Manuel era una farsa.

También dice que José Manuel le debe dinero… Eso es falso, el único acercamiento que él tuvo con la familia de José Manuel ha sido en el ámbito de la estafa; de hecho, él le debe a José Manuel y nunca le pagó. Él quiere voltear todo; yo creo que en este momento estamos ante un nuevo Larry Ramos, pero de muchísima más baja categoría; es un estafador, un encantador de serpientes, porque desde mi experiencia te puedo decir que no tiene lo que presume, y creo que en dos años va a estar igual que ese señor presentándose ante la justicia.

¿Por qué consideras que es un nuevo Larry Ramos? Él me decía: “Qué suerte tuvo Larry Ramos, ahora es superreconocido, supo manejar muy bien los medios de comunicación y es superfamoso”. Yo le decía que él no era ejemplo a seguir, pero le parecía superching… lo que hizo mediáticamente, decía que de ser un portero de discoteca, ahora es el esposo de Ninel Conde... Estando Larry Ramos en prisión preventiva, imagínense el nivel de mentalidad que tiene.

