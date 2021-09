Marie Claire Harp ¡amenazada por su ex!... "Si no retiras la demanda, sentirás un balazo"

Luego de que la conductora Marie Claire Harp denunciara ante las autoridades a su expareja Efraín Vergara por intentar extorsionarla con publicar un supuesto video íntimo suyo, el empresario se comunicó con ella para amedrentarla. En entrevista con TVyNovelas, Marie Claire reveló que Efraín amenazó con dispararle si no retira la denuncia que interpuso en su contra, y por la que podría pasar hasta seis años en la cárcel, por lo que ya tomó cartas en el asunto.

Efraín Vergara asegura que tiene facturas de los regalos que te compró cuando fueron pareja... Ese señor es un fantoche, él puede mostrar lo que quiera, no me dio un carro ni una casa, y si muestra alguna factura de alguna cosa que me haya regalado, claramente son falsificadas, porque él es experto en ese tema.

Acudiste nuevamente a la fiscalía la semana pasada, ¿qué sucedió? Se hizo la respectiva ratificación de la denuncia, donde se mostraron los elementos probatorios, llevamos a testigos, recolectamos más de 40 pruebas donde se demuestran las amenazas, la extorsión, y por ello la fiscalía determinó que son tan grandes los delitos que cometió, que decidió que este caso lo llevará (la Fiscalía Especializada en) Delitos Sexuales.

¿Cuál sería la sanción para él en caso de resultar culpable? Seis años de cárcel, es una ley nueva (Ley Olimpia) que acaba de entrar en vigor.

A raíz de tu denuncia, ¿te ha vuelto a contactar? Ese señor me amenazó de muerte, es la típica conducta de un delincuente y de un misógino; es importante que la gente sepa que este proceso va a llegar hasta las últimas instancias.

¿Cuándo te amenazó? Hace una semana, por medio de llamadas telefónicas; él me dijo que si yo no retiraba la denuncia, iba a sentir la sensación de un balazo, me llamó de otro número, pero ya lo tiene la fiscalía y lo está ubicando.

Efraín Vergara buscó a TVyNovelas la semana pasada para contar su versión de la historia que dio a conocer Marie Claire en exclusiva y obtener su derecho de réplica, pero llegada la fecha de la entrevista que él solicitó, argumentó que la dará a su regreso, porque se encuentra en Colombia.

