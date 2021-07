Marido González se va de 'Hoy' el 16 de julio y nos explica su decisión: "Mi familia me necesita"

No se imaginó que llegaría el momento en que tendría que decidir entre el trabajo de sus sueños y su familia, pero sucedió. Desde que Marisol González estudió en el CEA, luego de representar a México en Miss Universo 2003, siempre anheló pertenecer a la familia de conductores de Hoy, el matutino más visto de la televisión mexicana, hasta que la oportunidad le llegó en el 2019 de mano de la productora del programa en ese año, Magda Rodríguez (q.e.p.d.).

Dos años más tarde, luego de haberse ganado el cariño del público que todas las mañanas la seguía a través de las estrellas, la vida la colocó en una encrucijada y la obligó a tomar una decisión: seguir en Hoy o dedicarse de lleno a su familia, conformada por su esposo, el futbolista Rafael Márquez, y sus dos pequeñas princesas, Luciana y Marisol, de tres y seis años, respectivamente.

Entre lágrimas y sentimientos encontrados, la conductora anunció que se marchaba del Foro 16 de Televisa San Ángel, donde cada mañana de lunes a viernes sucede la magia de Hoy. Al terminar la emisión del jueves 1 de julio, Marisol conversó en exclusiva con TVyNovelas sobre sus nuevos planes de vida.

Le dices adiós a Hoy, ¿por qué? "Veámoslo como una pausa; la verdad, fue una decisión sumamente difícil, no la tomé a la ligera, pero corresponde netamente a razones familiares. No me voy a ningún lado, lo hago para estar de lleno con mi familia. Obviamente seguiré con algunos trabajos de redes sociales que he venido haciendo y que gracias a Dios he tenido hasta la fecha, pero actualmente todo está incierto, no sé si mis hijas vayan a regresar de forma presencial a la escuela, mi esposo tiene unos proyectos, y decidimos que era lo mejor por el momento.

Él me ha estado apoyando siempre en todo al cien por ciento, y por más que tengas una persona que te ayude, no es lo mismo. Las niñas tienen vacaciones, tiempo libre, y no las quiero dejar. En este momento de mi vida quiero estar en cada momento para ellas; me encanta trabajar, lo disfruto muchísimo, pero de repente tus seres queridos te necesitan, y ahí es cuando debes poner todo en una balanza y tomar decisiones.

¿Qué fue lo más difícil de toma esta decisión? "Todo, lo dudé mucho. Pensaba que sí podía seguir combinando, como lo había hecho hasta ahora, el trabajo con mi familia. También en una ciudad como México es muy difícil poder cumplir con todos los aspectos: las largas distancias, el estrés... De repente yo decía “sí puedo” y buscaba la forma de acomodar todo, pero te das cuenta de que no te resulta ni aquí ni allá, entonces me costó en todos los aspectos porque estoy muy encariñada con todos, desde el equipo técnico y producción, hasta maquillaje, vestuario y mis compañeros, todos se han portado increíblemente conmigo como una familia, hemos pasado momentos bonitos, otros difíciles, y el reality (Las estrellas bailan en Hoy) nos terminó de unir a todos.

¿No te da miedo arrepentirte? "Todo pasa por una razón, los tiempos de Dios son perfectos, y ahora mi familia me necesita. Sé que no me arrepentiré.

¿Cómo llenarás ese vacío de no estar todas las mañanas trabajando? "No lo quiero ni pensar, en estos últimos días no he dormido muy bien por eso, pero creo que también tengo que ponerme en el papel de una buena mamá, ser positiva con ellas, de que reciban lo mejor de mí y estar al cien por ciento con ellas. A ellas les hace falta estar con mami, mi chiquita apenas tiene tres años, la grande tiene seis, y son niñas que aún demandan el tiempo de su familia.

¿Tus hijas demandaban tu atención? ¿Sentías que las estabas abandonando? "No, no. Realmente somos un gran equipo mi esposo y yo, pero justamente él comienza varios proyectos; de hecho, él no ha comenzado de tiempo completo a trabajar, entonces, ahora va a estar viajando. También nos queremos tomar un tiempo juntos para poder apoyar a la familia.

¿Te hacía falta ese tiempo? "En este momento, sí. En otra etapa de mi vida diría que no, que puedo seguir haciéndolo todo como iba hasta el momento, creo que a mis hijas nunca les ha faltado nada, pero ahorita sí es necesario.

Te vas por la puerta grande después de alcanzar el tercer lugar en Las estrellas bailan en Hoy... "Siento que todo lo que me ha dejado el programa Hoy es mucho más grande de lo que imaginé. Desde que llegué a Ciudad de México supe que quería ser conductora, porque había hecho Nuestra Belleza y pensé después que iba a dedicarme a ser modelo, pero cuando vi que el modelaje no me llenaba, decidí entrar al CEA para aprender conducción, aunque en esos momentos no había cursos de eso; todo finalmente se fue dando, vino la oportunidad en Televisa Deportes y seguí pasos firmes hasta donde estoy actualmente. Siempre soñé estar en Hoy, era fan del programa y me gustaba; haber llegado a este programa y haber crecido tanto es un sueño cumplido para mí.

Marisol González y Moisés Muñoz / Foto: José Luis Ramos

¿Qué aprendizaje te llevas? "Desde el primer momento fue un honor para mí compartir programa con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, hablando de las mujeres; las adoro de toda la vida, y estar con ellas viendo la forma en la que trabajan, aprendí mucho porque son unas maestras en todos los sentidos. También me llevo los mejores recuerdos de una etapa muy bonita y anhelada de mi vida y, sobre todo, una familia; crecí en todos los sentidos.

¿Hasta cuándo estarás en Hoy? "Hasta el viernes 16 de julio.

¿Regresarás? "Espero que sí, espero que sólo se trate de un tiempo esta pausa.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!