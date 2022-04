Maribel Guardia salvó a Andrés García de ir a la cárcel

Los personajes de buena quedan a un lado para Maribel Guardia y ahora se muestra como la terrible villana Lola D’Bo en Albertano contra los mostros, producción de André Barren con la que debuta en este rol que le llevó varias horas de caracterización con una peluca blanca al mejor estilo de Cruella de Vil. La actriz está feliz con esta oportunidad, y encantada nos habla de las satisfacciones que le deja el proyecto, pero también aprovecha para aclarar los señalamientos que le hiciera recientemente Andrés García, quien dijo en un programa que trabajar con ella fue complicado, pues hasta llegaron a tener un par de acaloradas discusiones en la década de los 80.

Has estado en medio de la polémica luego de que Andrés García dijera que eras muy conflictiva en el trabajo, pero aquí vemos que te llevas bien con todos… Así es, y más en esa época que estaba empezando, porque con los años vas haciéndote de un nombre, conoces a la gente y tienes la oportunidad de opinar, pero cuando empiezas una carrera no puedes ni abrir la boca.

¿Qué piensas de sus declaraciones? La verdad, me sorprendió que dijera eso, pero no me importa, porque yo lo quiero mucho y sé que aunque tiene su carácter, es un hombre bueno, espléndido, y yo tengo muy bonitos recuerdos de él.

¿Por qué crees que lo dijo? ¿Tuvieron alguna diferencia? Nunca he tenido una diferencia con él ni con nadie, yo no soy conflictiva, al contrario, siempre que hemos trabajado juntos ha sido un caballero; de hecho, una vez que estuvimos en una obra de teatro (3 parejas disparejas) sacó una pistola, ¡iba a matar al director!, pero yo me puse en medio –sí, estoy loca– y le dije: “¡Andrés!”, y me contestó que sólo a mí me permitía que le dijera cosas, que era a la única, y la verdad, siempre ha sido divino conmigo.

Entonces, ¿no te molestó su comentario? Yo lo quiero mucho y lo respeto, Andrés era el hombre más guapo de México, y con esa sonrisa que diga lo que quiera, no importa.

Lo que dijo Andrés García

El actor despertó la polémica al asegurar que trabajar con la actriz costarricense había sido un dolor de cabeza, pues “ella tenía otra idea de cómo era el negocio del cine, y tuvimos un par de discusiones porque yo sabía más que ella, ya había hecho 20 o 30 películas. Eso sí, era muy guapa, bellísima, y sigue siendo guapa, pero tampoco se les puede dejar a los guapos hacer lo que quieran en una película”.