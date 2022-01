Maribel Guardia revela el único drama que la ha hecho engordar

Maribel Guardia comenzó el año 2022 en la playa y con buenos deseos. “Para este año te deseo tanta salud como agua tiene el mar. Dios nos acompañe en esta nueva aventura”, escribió la actriz y bailarina en un mensaje de sus redes sociales.

También compartió un video de su primer atardecer mientras caminaba a la orilla del mar y deseaba un feliz Año Nuevo a sus seguidores.

Para Maribel, este festejo resultó especialmente importante porque fue totalmente opuesto a lo que sucedió el año pasado, cuando sufrió momentos de ansiedad y angustia por tener a su esposo enfermo de coronavirus.

“Mi marido si estuvo muy enfermo en esa ocasión, pensé que no iba a sobreponerse, fueron momentos de angustia porque es mucha la tensión que te provoca la enfermedad”, cuenta Maribel Guardia.

A la distancia, la actriz recuerda aquella experiencia con cierto humor, ya que es también la única en la que se ha permitido engordar.

“De por sí yo no me cuido durante la Navidad y el Año Nuevo. Son fechas en las que como todo lo que puedo”, confiesa la actriz que suele cautivar al público cada vez que comparte una foto con sus atuendos sexys.

“No me molesta que me consideren sensual, creo que es parte de la razón por la que le caigo bien tanto a mujeres como a hombres, porque en mi carrera mezclo actuaciones en proyectos infantiles también”.

De esos días en los que su esposo enfermó de Covid, Maribel recuerda un alimento en particular: “No podía dejar de comer pasteles, todo el día. Era tanta la ansiedad que tenía por ver a mi marido con Covid, que no me importaba otra cosa más que se curara”.

Finalmente, el esposo de Maribel superó el Covid y lo primero que hizo la actriz fue recuperar su figura. “A veces me permito subir unos kilos, tres o cuatro, pero de inmediato me pongo a hacer ejercicio para recuperar mi peso”, cuenta Maribel a TVyNovelas.

