Maribel Guardia despeja la mente en la playa y con el amor de su nieto

La fortaleza de Maribel Guardia ha sido aplaudida por sus seguidores, luego de la muerte de su único hijo, Julián Figueroa.

A casi tres meses de la tragedia, la actriz costarricense decidió despejar la mente y lanzarse a la playa junto a su adorable nieto, quien es igualito a Julián cuando tenía la misma edad.

Maribel Guardia compartió algunas imágenes del viaje y escribió: "Los niños son maestros del amor y la esperanza por un mundo mejor. @josejulianfg y yo les mandamos besos marineros. #look @patriciabcrochet".

"El mar es como la vida, nunca es igual, es impredecible", reflexionó Maribel, quien para no perder la costumbre, lució espectacular.



Sin embargo, el dolor perdura para la actriz. Esta semana, su nuera, Imelda Garza, nos compartió cómo ha visto a Maribel: "El dolor de la pareja es duro, pero no se puede comparar con el dolor de una madre; es muy fuerte lo que le está pasando, yo creo que el trabajo a veces le ayuda un poco a relajarse en ese aspecto, a no sentirse tan mal, pero es muy fuerte la pérdida de un hijo".

"No me puedo imaginar estar en sus zapatos, hasta me causa terror pensarlo, siento que ella está sufriendo mucho. A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante… La verdad, no hay palabras que describan la pérdida de un hijo", nos dijo la viuda de Julián Figueroa.



Famosas como Andrea Legarreta y Chantal Andere celebraron que Maribel goce del amor de su adorable nieto.

