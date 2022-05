Maribel Fernández "La Pelangocha" visita el hospital todos los días tras sustazo

A casi un año de haber sido sometida a una cirugía a corazón abierto que la mantuvo internada por casi dos meses, y durante la cual le colocaron un nuevo marcapasos, la actriz Maribel Fernández “La Pelangocha” está de vuelta en los foros de grabación con un excéntrico personaje dentro de la serie cómica Tal para cual.

En este programa, producido por Reynaldo López y basado en los personajes de La hora pico, Maribel dará vida a Nacorita, la mamá de Nacaranda, aquel inolvidable papel que interpreta la actriz Consuelo Duval desde 2007.

¿Qué siente de estar de nuevo trabajando? Tengo un gusto enorme de regresar, de estar nuevamente en una serie y de nuevo en mi casa que es Televisa. No tengo palabras para expresar tanta emoción, y diariamente doy gracias a Dios, bendigo a Reynaldo López y a todos los de la producción que me hicieron el favor y el honor de invitarme a trabajar en este proyecto tan hermoso, tan divertido y de comedia, que es lo que más me gusta.

¿Cómo se siente físicamente? Sigo en rehabilitación cardiaca, aunque en este momento no he podido seguir tomándolas porque las grabaciones son muy temprano… Pero cuando no grabo, todos los días me voy hasta Tlalpan, al hospital de Cardiología, para que me hagan mis terapias, y siento que me está ayudando bastante, porque me mantienen activa. Las terapias consisten en caminar, hacer bicicleta, también un poco de pesas y ciertos ejercicios un día, y al siguiente son otro tipo de rutinas como con ejercicios de baile.

¿No es peligroso que las deje? Hablé con los médicos que me están checando permanentemente. Me traen con electrodos todo el tiempo y me están monitoreando, porque no nada más es así de dejarlo y ya; entonces hablé con ellos, lo lamentaron, pero me dijeron que ya llevaba 20 días con la terapia y me permitieron grabar, aunque necesitan que complete un proceso de ocho semanas.

¿Cómo ve la vida después de haber estado en riesgo de morir? Ahora la veo desde otro punto de vista. Ya no la veo, la observo. Valoro más cada momento de la vida, cada instante, estar frente a las cámaras; haberme levantado hoy con vida y con salud, es maravilloso… Evito estar en discusiones, en pleitos y en cosas tan intrascendentes que solamente te quitan energía. Trato de estar lo mejor posible conmigo, porque al estar bien contigo mismo, estás bien con los demás.

¿En algún momento perdió el amor por la vida? Sí se te pierde. En ocasiones le das más importancia a cosas que no la tienen, corres de aquí para allá por trabajo, quieres agarrar todo lo que te ofrecen y no vives. No disfrutas los placeres más grandes de la vida que a veces son los más sencillos, como en mi caso, que es bañarme a jicarazos… No me lo van a creer, pero agarrar la jícara y sentir cómo cae el agua calientita por mi cuerpo, cómo te tallas y cómo te vas reanimando, es maravilloso.

¿Qué otras cosas disfruta ahora que está recuperada? ¡Todo! De verdad: el comerte una torta de aguacate con lechuga y jitomate, pero hacerlo en paz y con ganas, con esa alegría de compartirla con la gente que quieres, ¡eso es vivir! El acostarte y decir: “gracias Señor, porque hoy no le hice daño a nadie, porque estoy tranquila y espero dormir en tus brazos… Ya mañana, tú dirás”… Luego despertarte y oír a los pájaros chiflando, ver cómo se mueven los árboles y saber que tienes un nuevo día por delante, una nueva ilusión, es lo más maravilloso… Por eso sólo puedo decirles que vivan la vida, vívanla bien, cada minuto, y no la desperdicien en pend…