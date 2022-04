Mariazel se siente turista en su natal España: "Mis raíces ya están fijadas en México"

Nació en Barcelona, España, pero ya se siente más mexicana que el mole. Mariazel comenzó su carrera en nuestro país a los siete años, dos después de que su familia emigrara de Europa. Desde entonces creció amando el gentilicio mexicano, y no volvió a su país natal para vivir, sólo de visita. Sus ganas de trabajar y forjar una trayectoria sólida la llevaron a hacer de todo, y aunque sus primeros pasos los dio en la actuación, fue como conductora deportiva que ganó popularidad y la llevó a ser una de las más reconocidas dentro de la televisión.

Ahora participa en su quinta temporada de Me caigo de risa, y en entrevista nos habla de su historia de superación.

¿Cómo te va en esta temporada de Me caigo de risa? Cada nueva temporada es un reto mayor porque la exigencia crece; evidentemente todos queremos que una sea mejor que la otra. Por fortuna, lo hemos logrado, y estamos felices de estar al aire con la octava temporada; eso es gracias al público que, cada vez que se termina una, pide otra nueva, porque cada vez quiere reír más, y lo estamos logrando. No hay día que no escriban en redes sociales que extrañan a la Familia disfuncional, por eso estamos muy agradecidos y le echamos muchas ganas para cumplir con las expectativas y exigencias del público.

¿Cuál crees que es el toque que le das al programa? El apodo que me puso Faisy, “La rompe récords”, habla mucho de mi personalidad; mi carácter me define como una persona aguerrida que le entra a todo, irreverente, atrevida, muy competitiva; en este estilo me sale mucha comedia natural. Eso lo que aporto al programa y que le gusta a la gente.

¿Así eres fuera de cámaras? Sí. A lo mejor en el programa lo potencializo más, porque ahí es imposible aparentar o hacer un personaje; todos los juegos, las dinámicas, la relación que llevamos entre nosotros es muy auténtica, eso también ha sido parte del éxito: que cada quien se muestre como es.

Comenzaste haciendo telenovelas, ¿qué te llevó a cambiar de profesión? La vida me ha llevado, y yo me he dejado llevar, he fluido; siempre he sido una mujer muy trabajadora, no le digo “no” a nada cuando se refiere a trabajo, y ha sido increíble cómo la vida me ha sorprendido y me ha llevado por diferentes proyectos, uno de los más maravillosos es Me caigo de risa, aunque he hecho de todo. Comencé a trabajar desde muy niña en teatro, y puedo decir que no he parado, ya sea en telenovelas, en teatro, en la conducción, bailando... He estado en diferentes televisoras, he podido conjugar los deportes, mi otra pasión, y afortunadamente he podido hacer ambas cosas a la vez.

Llegaste a México a los cinco años, ¿qué orilló a tus padres a venir acá? La empresa donde trabajaba mi papá en España lo llevó a Italia, Francia y Alemania antes de venir a México; yo estaba muy pequeña y toda mi familia se mudó a México, todos comenzamos a fijar raíces aquí y ya nos quedamos.

¿Ya no hubo forma de volver? Sí, pero ya no quisimos, todos decidimos quedarnos, nos enamoramos de México.

¿Estás cómoda aquí? ¡Completamente! A los 19 años estudié cine en Barcelona, vivía con mi abuela, con quien no conviví mucho de pequeña, y fue una excelente oportunidad para estar con ella, de conocerla más y reunirme con toda mi familia. Si en algún momento me planteé quedarme, no tenía caso, porque yo en México ya había construido mi vida, mi carrera, mis amigos... Más bien en España me siento extranjera.

¿Le has compartido tus raíces a tu hija? Ella aún no ha ido a España. Mis hermanos viven aquí; mi mamá vivió aquí hasta que falleció, hace nueve años, y mi papá vive aquí, aunque viaja mucho. Cada vez tengo menos parientes en España; muchos ya han muerto o migrado.

¿Cómo has combinado tus labores de madre y artista? Es cansado, no lo niego, pero cuando haces lo que te apasiona, encuentras tiempo de donde sea. Mi prioridad es ella, mi familia, por eso siempre me organizo para tener un equilibrio en mi vida, y ese es el mayor éxito: lograr un balance sano entre todas las cosas que quieres en lo personal, profesional y social.

¿Ha mejorado el trato que reciben las mujeres en comparación con años anteriores? Sí, lo que pasa es que quizás estamos dando pasos muy lentos, nos gustaría que fuera más rápido. Yo, que estoy en el mundo deportivo de TUDN, se nota la diferencia; antes no se veía una mujer en deportes, o nuestras responsabilidades de espacio y voz eran mínimas. Cuando entré, ya había mujeres talentosas a las cuales admiro; hoy me siento muy afortunada de trabajar en TUDN, nos dan nuestro lugar de manera equitativa e igualitaria, pero aún falta mucho por hacer.