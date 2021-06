Mariana Torres prepara tres bodas con su novio empresario: "Ya me urge, voy atrasada"

TEXTO: HUGO MALDONADO

Concluida su participación en la telenovela Fuego ardiente que, como ya es costumbre, culminó el viernes pasado en la boda de los personajes principales, Mariana Torres regresará a su natal León, Guanajuato, para disfrutar un breve descanso y comenzar con los preparativos del proyecto más importante de su vida: su boda con el empresario de origen brasileño Jonathan Nienow.

En entrevista, la actriz nos detalla el triple enlace que tendrá lugar entre febrero y marzo del próximo año. Además, nos confiesa qué es lo primero que hará después de contraer matrimonio.

¿Qué sigue para ti tras el final de la telenovela? "La verdad, un descanso. Quiero regresar a León con mi familia, con mi novio... Tengo un proyecto de vida que es mi boda; me voy a dedicar a eso, a planearla, y estoy muy contenta. El trabajo lo dejo que fluya, que se vayan presentando las oportunidades, pero ahorita mi prioridad es la boda.

¿Ya tienes fecha? "Todavía no, será hasta el próximo año, tentativo febrero o marzo. Justo ahorita que ya terminó la telenovela me da tiempo para organizarla. Ya me urge, voy atrasada.

¿Te casarás en tu tierra? "Lo más seguro es que sí, o a lo mejor busco también una playa. Es parte de nuestros planes, que sea en una playa aquí en México.

¿Te vas a casar por las dos leyes? "Quiero hacerlo por la iglesia, por el civil y alguna ceremonia espiritual para que no se me escape y no tenga opción de irse (risas).

¿De blanco? "Sí, claro, vestido de novia, obviamente; algo más cómodo, más actual, sencillo... He sacado ideas y me gusta de todo; veo vestidos que no tienen nada que ver con lo que me gusta, y dicen que así encuentras el vestido de tus sueños, que lo sientes, que es como por arte de magia. Voy a confiar en eso.

¿Cómo se conocieron? "En León, los dos somos de allá. Nos conocimos por amigos en común, y nos volvimos a encontrar varios años después. Él es tres años menor que yo; la verdad, no es mucha la diferencia, pero en algún momento estaba muy chavito para mí y después la vida nos volvió a poner frente a frente. Creo que ninguno de los dos pensamos que esto se iba a volver más serio y formal hasta casarnos. Lo más bonito es que las cosas fluyeron y se fueron dando solas.

¿Le gusta tu trabajo? "Mucho, siempre está contento, apoyándome, muy orgulloso de mí, compartiéndome su punto de vista de la novela. Eso a mí también me pone muy contenta y muy alegre, de que vea mi trabajo y le guste.

¿Te gustaría ser mamá? "Sí, muchísimo; lo hemos platicado, estamos de acuerdo, en el mismo canal, y empezamos con la boda, nos casamos. No queremos saltarnos ningún paso y después de la boda me gustaría buscar el bebé.

¿Te gustaría tener una familia grande, con muchos hijos? "Yo soy de familia grande, por eso quiero también muchos hijos. Ahorita “muchos hijos” son tres, y es un lujo; sin embargo, creo que dos sería un número perfecto hoy en día. Hay que ser más responsables, más conscientes... Y bueno, lo ideal sería la parejita, pero ya vamos viendo.

