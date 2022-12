Mariana Soeane recupera la voz y agradece a Dios

Mariana Seoane se recupera de la cirugía a la que fue sometida y que la mantienen el hospital. La cantante y actriz no ha revelado la enfermedad que la tiene en cama.

Seoane reapareció en un video publicado en su cuenta de redes sociales en el que se le nota una curación en la garganta.

"Gracias a todos y todas por tantas muestras de cariño; me siento súper feliz, agradecida con Dios pero con las manos que hicieron esto posible también: a la gente que me atiende, a mi familia, a ustedes y a todos mis colegas que me hacen sentir tan apapachada y tan querida, los bendigo y agradezco que se hayan hecho presentes".

Hace dos días, Mariana publicó un mensaje para explicar su estado de salud: "Gracias a tod@s por sus muestras de cariño y buenos deseos. ¡¡BENDITO DIOS salió todo bien!! ¡Gracias de todo corazón! Mucho aprendizaje al pasar x este proceso( ya les contaré en cuanto pueda hablar)".

Ahora que finalmente ha recuperado la voz, decidió grabar un video para un nuevo agradecimiento.

"En estos momentos uno valora a quienes son los verdaderos amigos y quienes son las personas que aunque no te vean, te quieren".

