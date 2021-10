Mariana Ochoa nos soltó la sopa: Se reconcilian los OV7

Alejados del foco público arreglaron las diferencias y parece que le dijeron adiós a todos los conflictos. Mariana Ochoa fue la primera que alzó la voz en decir que los problemas entre los integrantes de OV7 son una prueba superada y ahora trabajan para regresar a los escenarios con una gira que celebrará las tres décadas de la agrupación.

¿Quién dio el primer paso para la reconciliación? Todos. Tenemos un acuerdo de que dejamos de hablar hacia afuera para hablar internamente; ¿quién dio el primer paso?, no importa, el chiste es que todos le estamos echando ganas porque hay cariño, son 30 años de hacer una carrera, de partirnos el lomo todos por igual, y queremos hacer esta gira los siete juntos.

¿Para cuándo cantan juntos de nuevo? Estamos planeando cosas muy padres y sorpresas para el 2022.

Por cierto, en tu tienda terminas una sociedad de casi 10 años con Érika Zaba, ¿fue en buen término? Sin rencor, todo padrísimo. Las cosas a veces tienen un ciclo y no hay que forzar las cosas. Érika me comentó que no me quería quedar mal y que había invertido sus ahorros en su línea de ropa, que era un sueño que tenía atrasado; también me dijo que iba a enfocar todos sus esfuerzos en el nuevo emprendimiento, y que no quería que nos fuéramos a enojar porque tal vez iba a estar dispersa. La entendí, yo viví el sueño que está viviendo ella, por eso le agradecí la honestidad, se lo aplaudo, y ahora seguimos teniendo esa amistad de 30 años que hemos construido a raíz del grupo, y lo que nos falta. Tenemos una historia bien padre como socias, claro, con sus momentos difíciles, pero somos amigas ante todo.

Lograste sobrevivir con tu negocio de venta de disfraces en plena pandemia, ¿cómo le hiciste? Conseguí un crédito bancario para sobrevivir, porque no teníamos ganancias; los centros comerciales cerraron durante meses, y luego la economía no se reactivaba. Mantuvimos las nóminas al cien por ciento, negociamos las rentas con los locales, y donde no hubo manera de negociar, cerramos, como en Parque Toreo. Cuando el crédito bancario se acabó, decidí cerrar varias tiendas. Ha sido muy duro hacer pagos con cero ingresos, pero finalmente estamos viendo la luz.

¿Cómo haces para dividirte entre ser mamá, empresaria y cantante? Hago equipo con mi hermano Octavio, él se incorporó a la sociedad de las tiendas y ha sido lo mejor, porque con las giras de OV7 no tenía casi tiempo; yo requiero tiempo para ensayar, para estar en el escenario, para llevar mis redes, para atender a mi familia, y él ha sido mi apoyo.

