Mariana Garza sobre su ex Pablo Perroni: "Desde que lo conozco sé que él es bisexual"

Aunque se podría pensar que hubo drama o infidelidad, Mariana Garza y Pablo Perroni hablaron recientemente de su divorcio, y confirmaron que ella ya sabía que el padre de su hija es bisexual.

Con Gustavo Adolfo Infante, la actriz contó que su matrimonio terminó antes de que hubiera alguna traición, pues lo suyo como pareja terminó, aunque siguen siendo grandes amigos y socios.

"Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido algunas parejas que yo conozco, y a partir de que decidió que ya no estaba funcionando, que ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos, pues dijimos...”, contó Mariana.

Garza fue sincera: "Yo entré a esa relación sabiendo que podía enamorarse de otra persona, una mujer o un hombre. Esa es la manera en la que yo lo acomodé, entré sin estar pensando que eso iba a pasar”.

Por su parte, hace un mes, Pablo Perroni contó a Mara Patricia Castañeda que Mariana Garza conoció a su ex, un hoombre, por lo que nunca la engañó respecto a su orientación sexual.

"Fue en común acuerdo. No había nada qué ocultar. Yo nunca antes de conocerla. Yo tenía pareja, a un hombre de pareja, y Mariana lo conoció, y todo mi entorno. Nunca he tenido problema con admitirlo, en ningún momento".

Sobre el escándalo, dijo: "Eso fue frustrante, porque se inventaron una historia de traición. Sabíamos que había un riesgo, ella no solo lo sabía, conoció perfectamente a mi ex pareja. Lo que sucedió es que nos fuimos enamorando. Yo sí creo que te puedes enamorar con cualquier persona, es una conexión que va más allá del físico. Independientemente de que Mariana me parezca una mujer bellísima, la admiro, es fuerte, congruente, inteligente, su inteligencia emocional es de otro universo, su energía, lo que provoca. Sabía que tenía que estar en su vida, y quería que ella estuviera en mi vida".

Perroni confió: "Había y sigue habiendo mucho amor. Lo que pasa es que sí se va desgastando, en nuestro caso tuvo que ver mucho el hecho de que trabajamos juntos, producimos juntos, actuamos juntos".

