María del Sol tras muerte de su mamá y 2 hermanos: "Dios me ha cobijado y levantado"

María del Sol ha vivido la tristeza más grande: perder a su familia. Sus tres seres queridos fallecieron en menos de dos años: en diciembre de 2020, en plena pandemia, murió su madre, la primera actriz Josefina Echánove; en marzo de 2021 partió su hermana, la periodista Peggy Echánove, y el 30 de noviembre de 2022, la cantante se despidió de su hermano, Alonso Echánove.

“Poder decir que toda mi familia no está en menos de dos años no es algo sencillo, pero así de grande ha sido el consuelo, la fortaleza y el ánimo que Dios me ha dado”, dijo María del Sol a TVyNovelas.

Salir adelante ha sido un verdadero desafío para ella, que ha podido sortear gracias a la ayuda de Dios y al hecho de mantenerse enfocada en las cosas buenas: “A pesar de los momentos extremamente difíciles, lo importante es priorizar. Quien me ha acogido, cobijado y levantado ha sido Dios; eso no quiere decir que no tenga días de tristeza, si no no sería humana, pero estoy tratando de enfocarme en lo bueno”.

Este duro golpe ha sido “una oportunidad para hablar de la bondad de Dios”, confesó María, quien además nos dijo que estas pérdidas le han dejado un aprendizaje de vida: “A veces nos enfocamos en nosotros y perdemos de vista que hay personas que están alrededor; creo que en esta pandemia, por ejemplo, para mí ha sido algo revelador poder tener empatía con aquellas personas que han perdido seres amados, y digo ‘perdido’ terrenalmente, porque sé que yo veré a cada uno de mis seres amados de nuevo”.

La intérprete de Un nuevo amor nos dijo si tuvo la oportunidad de despedirse de su hermano, el primer actor mexicano que murió a los 68 años: “Sí, de él y de todos; de cada uno de mis seres amados tuve el privilegio de despedirme, y eso es un verdadero regalo, por eso digo que hay que enfocarnos en las cosas buenas”.

“MI ‘SOBRINHIJO’ ES LA HERENCIA PRINCIPAL DE MI HERMANA PEGGY”

Aunque perdió a tres de sus seres más queridos, María del Sol se siente afortunada por tener a su lado a su hija Romina, a su nieto y al hijo de su hermana Peggy: “Mi hija Romina está muy contenta, experimentando la maternidad, y mi nieto está hermoso… Poder verlo es maravilloso”. Esto ha logrado reconfortar, en medio de la tragedia, su corazón: “Mi nieto es una manera de trascender, porque yo tuve a mi hija y ella a su vez a Dan, entonces, es ver cómo ha trascendido mi ser, y eso es una experiencia que sólo cuando la vives la puedes creer”.

María del Sol también tiene a su sobrino Damián, de 44 años, quien padece encefalopatía hipóxico-isquémica (lesión producida al encéfalo por uno o varios eventos de asfixia ocurridos en un recién nacido). “Él es la herencia principal de mi hermana Peggy… Se me fueron mis dos mujeres, pero me llegaron dos caballeros: mi nieto y el hijo de mi hermana, al que le digo mi ‘sobrinhijo’”, expresó.

“VOY MEJORANDO”

Además de esto, María del Sol ha tenido que darle batalla a las secuelas que le dejó el COVID-19 en diciembre de 2020, pues tras la enfermedad tuvo ataques de ansiedad, fatiga, taquicardias y pérdida de memoria. Sin embargo, se ha ido recuperando satisfactoriamente.

“Voy mejorando, pero es un proceso y estoy haciendo todo lo que se requiere para poder tener un mejor rendimiento físico, emocional y espiritual”, puntualizó.

La cantante se mantiene con una actitud positiva, pues asegura que es lo que más ayuda. “De ánimo estoy bien, inclusive hay un dicho que afirma: ‘el ánimo que está animado soporta cualquier enfermedad, pero el ánimo que está abatido, ¿quién lo soporta?’, entonces, mantengo el ánimo”, concluyó.

