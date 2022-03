María del Sol se recupera de cirugía de rodilla pero recrimina: "Ninguna disquera me apoya"

Tiene 60 años, pero ella asegura tener espíritu de quinceañera, y eso se nota en la conversación. Es amable, ríe y responde con serenidad y felicidad. Hace un mes, la cantante María del Sol se sometió a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas, y ahora es una mujer de titanio; la operación llegó en un momento en el que la artista está a marchas forzadas para lanzar nueva música, producida por ella misma luego de siete años de ausencia. “Siempre he sido una mujer independiente, desde los 17 años nadie me ha mantenido”, sentencia a TVyNovelas.

¿Cómo ha estado tu salud?

Me hicieron una operación de rodilla hace poco más de un mes. Mi caso no era de vida o muerte, pero sí fue una intervención complicada, porque el hueso de arriba se encajó en el de abajo y ya no había cartílago alguno. Es una de las operaciones más dolorosas, porque la rodilla es la bisagra del cuerpo humano; me colocaron titanio y estoy en recuperación. Es un proceso de mucha paciencia, resistencia y esperar para estar al cien por ciento; la recuperación completa llevará tres meses.

¿Eres una persona de paciencia?

Fíjate que no, no creo que haya un ser humano que tenga una completa paciencia, pero sí ha sido una excelente oportunidad para ejercitarla y para ver las cosas buenas dentro de lo que aparentemente no lo es. La operación fue exitosa porque me fue bien, y trato de enfocarme en que fue para que me sintiera mejor.

¿Por qué decides operarte?

El doctor dice que está afectación es muy común en las mujeres que somos quinceañeras (risas); tengo 60 años, y lo que me explican es que nosotras las señoras sufrimos mucho de esto, sin explicación alguna lo padecemos.

¿Te has operado otras veces?

Me he operado de las anginas, de la vesícula y para el reflujo, solamente... hasta el momento.

¿Cuáles son los cuidados que debes tener para la recuperación?

Es algo muy beneficioso, dentro de todo, porque esta operación en particular no te incapacita para casi nada. Tengo dos amigas que han estado acompañándome en todo el proceso posoperatorio, y estoy intensamente agradecida porque ellas han sido mi pierna, mi brazo, mi hombro, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde; a veces uno no cae en cuenta de lo importante que es tener una rodilla sana. Los cuidados han sido varios; dormir con hielo, medicamentos para la inflamación y ahora terapias, que son entre divertidas y dolorosas. He estado con andaderas y es bien raro, porque uno no dimensiona lo valioso que es la salud, es un regalo que tenemos a diario. Es difícil para mí este proceso, porque desde los 17 años he sido una mujer independiente, que he trabajado para comer, no he sido una mujer que me han mantenido, por ende tengo esa actitud de siempre ser independiente, y ahora he tenido que apoyarme en mis dos amigas. De pronto me siento mal porque pienso que no quiero ser una carga, pero luego asimilo que es una bendición tener a personas que me apoyen en estos momentos.

¿Cómo harás para cumplir tu agenda de trabajo y recuperarte a la vez?

Estamos afinando detalles; el lanzamiento del primer sencillo de mi nuevo EP será en un show espectacular. Desde hace varios meses hemos estado trabajando fuertemente en mi regreso como solista, porque he estado en varios proyectos, pero este EP es una producción completamente mía, de María del Sol como solista y productora. Entonces, a la par me estoy cuidando y siguiendo todas las indicaciones de mi médico para estar al cien por ciento. Marzo es un mes bastante fuerte para mí y mi equipo, porque estaremos ensayando y haciendo trabajo de promoción. Esta canción es muy hermosa y tocará las fibras de todas las personas que la escuchen; trae esperanza, ritmos para bailar ante una situación bastante difícil que estamos viviendo.

¿Cuánto tiempo tenías sin sacar música nueva como solista?

Alrededor de siete años; no había sacado algo totalmente nuevo, tenemos ya poco más de un año trabajando en este disco. La música que yo canto y que quiero transmitir no son canciones de moda ni tienen arreglos de moda, por eso no tengo apuros. La letra, la música y lo que yo quiero dar a conocer no tiene tiempo.

¿Por qué nos hiciste esperar tanto tiempo para lanzar nueva música?

Ninguna compañía disquera me apoya, y de pronto ha sido algo muy interesante, porque me ha llevado a producir yo misma los discos; esta es la tercera producción independiente que hago. No es tarea fácil, porque todo lo que implica lanzar un disco no es barato y se tiene que estructurar, de tal manera que lleva tiempo; sería diferente si tuviera una disquera.

¿Es diferente lo que cantabas hace tres décadas a lo que cantas hoy?

A los 25 años, lo que yo quería cantar y transmitir no es lo mismo que a mis 60 años, porque las vivencias que he tenido como mujer y ser humano me han cambiado. A mis 25 años podía hacer 28 shows al mes y no me cansaba. Hoy, me gusta observar qué necesita la gente, para que cuando escuche mi música le atraiga, para que la escuche y la vuelva a escuchar. Hay un público y artistas para todos los gustos.

