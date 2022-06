María León destapa sus desfiguros cuando la pandemia la obligó a estar encerrada

Aunque no lo crean, a la mismísima María León la han bateado, y gacho... “Unos mezcales vencieron mi ego, y mira que tengo un orgullo muy grande. Cuando estoy con alguien soy superorgullosa; me cuesta trabajo ceder cuando siento que estoy en lo correcto… Y a pesar de ese orgullo, esos mezcales hicieron que lo llamara… 17 llamadas, para ser exacta, mismas que no me contestó. No sé si estaba dormido, eran las 4 de la mañana… Con cada llamada, el orgullo se va haciendo pedazos”. Y aunque el personaje en cuestión no le regresó la llamada, ella convirtió la anécdota en canción: Una llamada perdida, que entona a dueto con Leonel García y que, a unos días de su lanzamiento, ya está en el top de las listas de popularidad.

Y el amor no es el único terreno donde ha sido bateada. En el mundo de la música, la cantante y compositora también ha recibido rechazos, no obstante que en este 2022 cumple 20 años de trayectoria. “El mundo del regional mexicano es complicado. No todo mundo te tiene fe”, dice.

¿Machismo? En esta industria hay autores consolidados que, de pronto, aparece una mujer que compone pop, pero también se lanza a la música de norteño, de cumbias, de quebradas… Sí, busqué a mucha gente que no pudo o no quiso. Y es que hace unos días, María lanzó al mercado Alquimia, disco que concibió y grabó durante la pandemia, con duetos con Gloria Trevi, Yuri, La Bruja de Texcoco, Leonel García, Bronco, La Josa, Matisse, Raymix, Rubén Albarrán, Edwin Luna y La Trakalosa; en él, la también compositora de los 11 temas ahí incluidos se quebró, se rompió y rescató recuerdos de su infancia, de sus amores... “Viene de una necesidad personal de tocar esos momentos nostálgicos en que fui feliz en mi infancia, cuando a los ocho años cantaba con mariachi en un restaurante, pero también habla del empoderamiento, de la perspectiva femenina de las cosas, de la masturbación femenina. En plena pandemia recibí una propuesta de matrimonio, y también hablo de eso: el ciclo amoroso, el ciclo closetero…”.

¿En qué sentido closetero? De pronto hay que normalizar que las personas tengamos diferentes necesidades alimenticias, placenteras, afectivas...

¿Ser bisexual? Ser bisexual, ser gay, ser trans... Es un disco muy incluyente, pero desde la normalidad; me parece aberrante tener que pararte a decir que te gusta comer tacos de mole, en lugar de frijoles; a la gente debe valerle qué comes, eso no te define como persona.

¿Eres bisexual? Y me parece importante que tampoco alguien tenga que decir si soy hetero o bi o gay; no me parece importante que sea headline (encabezado) de una nota.

Te lo pregunto porque, cuando la gente es líder, le abre el camino a otras que no se animan a decirlo o aceptarse... Sí, pero ¿por qué tienen que ser expulsadas? No necesariamente tienes que cargar un estandarte con lo que eres; a veces lo cargas en tu corazón y eso es suficiente. Estamos acostumbrados a sacar a la gente del clóset a fregadazos, y eso no está chido; si sí o si no, ¿qué importa? María León dice que la pandemia le dejó varias enseñanzas: “Valoración de la familia, la plenitud de la vida, el amor… Me puse hasta las chanclas muchas veces, más que en toda mi vida”.

¿Estás enamorada? Tengo “tururús” con los que cotorreo casualmente.