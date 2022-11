María José vs. Apio Quijano: la pelea porque 'La Josa' ya no encaja en Kabah 

Los integrantes Kabah son una familia, con rupturas, distanciamientos y dichos ‘malinterpretados’, pero una familia al fin. Ahora que solo cinco integrantes se mantienen en los 90 's Pop Tour, con miras a iniciar una gira, surgió la duda sobre si María José se unirá a ellos.

La Josa ha tenido participaciones especiales con los Kabah desde su reencuentro en 2014, en los 90s Pop Tour y durante la gira al lado de OV7; sin embargo, siempre ha regresado a su carrera de solista.

María José ya no encaja

Al anunciar sus nuevos proyectos por los 30 años de la agrupación, los Kabah fueron cuestionados sobre el regreso de la intérprete de Prefiero ser su amante, y las palabras Apio causaron revuelo.

"Ella, de pronto, no entra ya con el concepto que traemos Kabah. Su concepto es muy diferente y va dirigido a un tipo de personas completamente diferente al que Kabah ahorita está dirigido", respondió el cantante sobre su excompañera.

Las palabras del también terapeuta y escritor fueron interpretadas por los seguidores, quienes dijeron que prácticamente este dijo que La Josa ya no tenía lugar, ni encajaba en Kabah.

El grupo planea una gira donde únicamente participaran los cinco integrantes vigentes, la cual compaginarán con su participación en los 90´s pop tour.

María José le respondió a Apio Quijano

La cantante, quien ha triunfado como solista, no se mostró molesta por los comentarios de su excompañero. Incluso, compartió la postura de su excompañero y reconoció que ambas carreras, la de la agrupación y la suya, han ido por caminos diferentes.

“Yo soy una artista solista, ya estuve en Kabah, los amo con toda mi alma como persona, como grupo los respeto absolutamente porque yo vengo de ahí, pero no es algo que yo dijera: 'ah, claro, ahorita me voy a bajar de lo que estoy haciendo y que he estado haciendo toda mi vida para regresar a ser Kabah y despedirme de lo que estoy haciendo'".

También señaló que todo lo que viene de Kabah es bien recibido, pues son sus hermanos, y los ama profundamente. Reconoció que el trabajo que están haciendo actualmente es increíble. “No hay nada de ellos que me puedan decir que me lastime, a menos que me lo digan en mi cara y me digan: ‘¿sabes qué? Ya no te quiero, córtalas, córtalas’. Y no. En algún momento tuvimos roces, pero ya no hay más roces”, agregó.

De igual forma, no cerró la puerta a una colaboración con ellos: "¿Por qué no voy a aceptarlo? El chiste es que haya el tiempo y que me inviten", dijo.

El distanciamiento entre La Josa y Apio

En una entrevista para Grupo Imagen, Héctor ‘Apio’ Quijano, reveló que estuvo distanciado de María José por un pleito que hubo entre ambos. Los cantantes tardaron más de dos años en volver a dirigirse la palabra.

"Me había peleado con María José muy fuerte. Nos peleamos dos años y medio, nos dejamos de hablar y éramos los mejores amigos", le dijo a Gustavo Adolfo Infante. “Me hago responsable de la pelea, me hago responsable. Le ofrecí disculpas después porque yo fui un tanto culpable porque nos separamos y nos peleamos”.

El distanciamiento no solo fue con María José, el cantante reconoció que se alejó de todos y fue gracias a Ari Borovoy que se volvieron a reunir y retomaron la agrupación.

