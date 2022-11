María Elena Saldaña quiere que algún productor traiga de vuelta a La Güereja

El encierro de la pandemia terminó para María Elena Saldaña “La Güereja”, quien gracias a la producción de Reynaldo López regresó a Televisa para hacer una participación especial en un capítulo de la comedia Tal para cual, que se transmitirá este jueves 10 de noviembre. La actriz refiere que estuvo dos años alejada del espectáculo pues prefirió cuidarse y cuidar a los suyos.

“Después de un rato guardada, aquí estamos otra vez trabajando. Yo estoy muy contenta porque es una gran oportunidad, un gran regreso, con un extraordinario equipo, entonces me siento muy cómoda, agradecida con la vida, con Dios, por estar con esta gente que quiero, que conozco, con la que he trabajado”, nos dice de entrada la artista, emocionada ante la idea de que algún productor quiera traer de vuelta a la pantalla a su icónico personaje de 'La Güereja'... “Ojalá que haya esa oportunidad, me haría muy feliz”.

“NO ME SÉ ESTAR TRANQUILA”

Para Saldaña, de 58 años, los estragos del COVID-19 fueron muy fuertes en el plano económico, tuvo que cerrar su escuela y vivir de los ahorros. “Cerramos todo, mi única alternativa fue moverme en redes sociales, en plataformas como Instagram y TikTok, que me permitieron estar cerca de la gente. Ahí sigo, y creo que voy a seguir un buen rato”.

Sin duda, esta migración a lo digital también le sirvió para calmar su ansiedad. “Es que uno no sabe estar tranquila, además, no debemos estarlo. Hay que ver cómo resolvemos, y yo me fui a las redes para hacer chistes y esas cosas mientras estaba en casa con mis hijos. Ahora ellos están en la universidad, ya se fueron a sus espacios. Actualmente vivo con mi hija, María Belén, ella siempre me acompaña, es maravillosa porque ajusta sus horarios para estar conmigo”.

“EL TIEMPO VA HACIENDO QUE TE ACOSTUMBRES A LAS NOTAS AMARILLAS”

Si su hijo Felipe tiene o no alguna pareja, María Elena lo desconoce, pero de lo que sí está segura, por el momento, es de que no será abuela. “Nunca he pensado eso, no me veo en eso, yo fui mamá casi abuelita, me tardé demasiado… A lo mejor es padre ser abuela, pero un tío me decía que él quería ser un abuelo joven para jugar con sus nietos, y no que ellos jugaran con él”. En relación con el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el menor de sus retoños, la intérprete manifiesta que lo que circuló en los medios no fue del todo cierto. En aquel momento se dijo que estaba borracho y por eso chocó contra tres camionetas que estaba estacionadas.

“Eso fue muy feo porque las cosas no fueron como publicaron. Yo preferí no decir nada, decidí callarme porque esto nunca termina. Siempre que hay una cuestión así, María Elena Saldaña siempre se va a quedar callada. Guardar silencio es lo mejor, la vida siempre es justa, y más tarde que temprano habla por ti”, reflexionó la nacida en Veracruz. Los dimes y diretes, así como las especulaciones, ya no le afectan. Confiesa que se curó, y por su bien, todo se le resbala. “Ahorita ya estoy acostumbrada, pero hace muchos años hubo una nota que me dolió muchísimo: yo venía de una temporada exitosa en Guadalajara, y empezaron a correr notas de que había fracasado en el teatro, y esos mismos periodistas estuvieron comiendo y bebiendo en mi show. Luego hubo una muy fabricada, y sí la sufrí, pero el tiempo va haciendo que te acostumbres a las notas amarillas y no duela”.

Sigue el chisme:

Qué pasó y cómo luce actualmente el niño de 'El sexto sentido'

Divorciada y feliz: Los amores de Grettell Valdez

Quién es el hombre que conquistó a la controvertida Bárbara de Regil