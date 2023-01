María Conchita Alonso espera en 2023 un galán maduro, aunque le llueven jovencitos

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. La soltería parece tener los días contados para María Conchita Alonso, pues la artista visualiza un 2023 bien acompañada. Y es que en medio de una agenda repleta de proyectos, la intérprete de Hazme sentir tiene un deseo bien particular: “Espero que el año nuevo también me traiga ese novio que está por ahí esperándome; en realidad, ya quiero uno”. Según la representante de Venezuela en el Miss Mundo 1975, han sido los tiempos de COVID el impedimento para formalizar una relación.

“Yo estuve muchos años sin querer estar con nadie después de haber tenido una larga relación, quise estar sola, feliz, encantada de la vida, estaba como quería estar, y ya cuando estuve lista para conocer a alguien, fue que llegó esta ‘plandemia’ que hemos vivido, y ya ahí no es culpa mía, es culpa de esa locura del mundo”.

“NUNCA LOS HE BUSCADO MENORES QUE YO”

Y aunque el nombre de una mujer como María Conchita Alonso podría resultar intimidante para muchos caballeros, la actriz de Hollywood, de 65 años, asegura que es una mujer como cualquier otra, aunque sí tiene sus exigencias.

“Tal vez a algunos les pareceré difícil por cómo me veo, por cómo soy, pero lo único que quiero es a alguien que sea exitoso, que haya tenido y que tenga una vida de triunfos, alguien estable, superestable, diría yo, alguien que me haga reír, que ame a los animales, que sea aventurero, alguien que tenga personalidad, que se lleve bien con la gente que me quiere; obviamente todos queremos eso, un hombre que sea limpio y que deje a mis animalitos, aunque sea uno, dos o tres, dormir en la cama”, dice entre risas la vocalista de Noche de copas, recalcando que la nacionalidad es lo de menos: “No me importa del país que sea”.

Entre chavitos y maduros, la cantante prefiere que sean hombres hechos y derechos, así lo refiere: “Quiero a alguien de mente y espíritu joven, que no sea un niño. Yo nunca los he buscado menores que yo, simplemente son los que caen, los que se me acercan más, pero yo quiero a alguien con quien pueda conversar inteligentemente, pero también que sea como yo, con un espíritu muy joven; yo no quiero a nadie de espíritu viejo, o sea, no, ¡qué horror!, para nada. Hay hombres jóvenes que son muy maduros, adultos, y otros que tienen un numerito más arriba y siguen siendo niños; esos números para mí no cuentan, no valen, solamente su espíritu, su corazón”.

“YO TENGO UNA VIDA DE NOVELA”

Para ella, los meses que vienen pintan muy bien, ya que hará de todo. “Grabaré música nueva, en febrero tendré un concierto en Guatemala, pero antes de eso comenzaré el año yendo a un centro holístico al que voy siempre; estaré ahí dos semanas, es un centro de desintoxicación mental, espiritual y corporal, entonces es una bonita manera de arrancar el 2023. Estoy muy feliz, porque en marzo iré a filmar una película en Inglaterra, y también compuse una canción para la cinta”.

Sin duda será un año muy agitado, pues estrenará la película Vampiras: The Brides, una coproducción española-estadounidense, y otra llamada Sallywood, que ya filmó en 2019 con Sally Kirkland, ganadora del Globo de Oro. Con respecto a su bioserie, la estrella del cine y la televisión afirma que todavía sigue en papel: “Eso no se ha dado porque la gente, los productores, los escritores con los que he conversado no me dan lo que quiero; yo tengo una vida bastante interesante, de loca, una vida de novela, por lo tanto, no hace falta que le agreguen nada de inventos ni nada que pueda lucir como una novela, porque no me hace falta”.

Convencerla no es fácil, por eso ha tenido tantas reuniones en busca de un guión que termine de conquistarla.

“Yo no hago las cosas por hacerlas o por dinero, nunca lo he hecho, y como uno nunca sabe cuándo se va a ir de este plano, yo no me quiero ir sin dejar plasmado quién soy, lo que he sido, lo que he hecho, porque imagínate, si la gente exagera estando uno viva, ¿cómo será después de muerta? Entonces, por eso necesito trabajar mi vida, y ya después de eso, ya con el libro terminado, puede aparecer alguien más interesante que haga mi bioserie, porque mi vida ha sido una verdadera aventura, quizá por eso, volviendo al tema del galán, quiero a un hombre que sea aventurero, lanzado, sin temor a la vida, porque uno no puede vivir con miedos, te debilitas, te paras, te obstaculizas, no creces, y yo nunca he tenido miedo”.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor