María Celeste Arrarás en exclusiva: Toma nuevos retos pero confiesa que no se volvería a casar

Con una destacada carrera en el periodismo de más de tres décadas, María Celeste Arrarás fue presentadora durante 18 años del programa Al rojo vivo con María Celeste, de Telemundo, en los cuales acumuló galardones y reconocimientos, incluyendo tres premios Emmy. La periodista es madre de tres hijos, y actualmente es la nueva presentadora del segmento de investigación y documentales en CNN Docufilms, en CNN en Español.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa? No sé si quiero ser la eterna positiva o si es que el ser humano tiene la habilidad de que se sobrepone a todo, pero esto que me pasó ha sido algo que me ha venido muy bien en todos los sentidos, porque realmente a veces uno está metido en una vorágine de trabajo, que tenía poco tiempo para descansar, dormir, para mis hijos y ocuparme de mis cosas; entonces, esto me ha llevado a una reinvención total. Me siento feliz, superrelajada, descansada. La gente me pregunta: “¿Qué te has hecho?”, y le digo que duermo bien, empecé a jugar tenis.

¿Qué ha sido lo más difícil durante tu carrera como periodista? Tuve experiencias muy locas cubriendo reportajes, estuve con ametralladoras en la cabeza cuando fui a cubrir un golpe de estado en Haití, y una vez que estuve en México fui retenida en contra de mi voluntad, cubriendo una noticia de un túnel subterráneo que conectaba con Phoenix, Arizona; fueron cosas muy locas, pero no difíciles. Considero que fueron retos, porque tenía que salir de ahí de alguna forma.

¿Has sentido miedo en esas y otras coberturas? No te da tiempo de sentir miedo, cuando lo sientes actúas y piensas de una forma muy efectiva, buscas la forma de salir de esa situación; creo que el cerebro trabaja a mil segundos y encuentras respuestas.

En todo este tiempo que has trabajado, ¿recuerdas alguna entrevista que hayas hecho y te haya causado impacto? Sí, entrevisté en Baja California Sur, México, a un señor que le decían don Panchito, que falleció hace poco; para mí es una de las entrevistas más espectaculares que he tenido, porque el lugar donde la hicimos era un santuario de ballenas. Este señor era un humilde pescador y logró algo increíble, logró tener acceso a unos planos de una compañía que iba a construir una salinera en ese santuario maravilloso, lo cual iba a crear un desastre ecológico. Habían llegado a ese acuerdo con México, y este hombre humilde, que incluso era analfabeta, logró que el Gobierno de México retirara los planes para esa salinera.

Estás en un gran momento, ¿has pensado en retirarte más adelante? No, para nada, siempre voy a estar haciendo algo en mi vida: escribiendo, estando en la tele o tras bastidores; hice la serie de televisión El secreto de Selena y nos fue bien, y ahora estoy trabajando en otras series de ficción... Siempre estoy activa, me gusta.

¿Cómo has logrado compaginar tu faceta profesional con la maternidad? Como lo hacen millones y millones de mujeres alrededor del mundo, durmiendo poco y trabajando mucho.

¿Cómo estás en las cuestiones del amor? Siempre busco tiempo para eso, no puede ser todo trabajo e hijos; por supuesto que hay que salir y disfrutar la vida.

¿Te volverías a casar? No, no me volvería a casar, pero estar con alguien bien, ¡claro! Siempre es mejor estar con alguien que te guste, bien acompañada, que estar sola comiendo bombones enfrente del televisor.

¿Cómo están tus hijos? Los tres ya están en la universidad, han estado conmigo en toda la pandemia, pero ya están retomando sus vidas, todos vacunados, y yo estoy loca por ver esos diplomas que ya van a empezar a llegar, el mayor se gradúa pronto.

