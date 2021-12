María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', confirma que dio positivo a COVID-19

Después de que se filtró en redes sociales que enfrentaba la COVID-19, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', finalmente confirmó que se contagio del coronavirus.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la legendaria actriz avisó a sus seguidores que se contagió pese a todos los cuidados que ha tenido.

Eso sí, alertó que se siente bien y tiene síntomas de un resfriado común, aunque en la prueba, sí dio positivo.

"A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19, he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común".

Y como se dijo que había sido hospitalizada, La Chilindrina dijo: "Nada de gravedad como han publicado por ahí. Aprovecho para desearles un feliz año 2022".

