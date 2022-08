Marcos Valdés: "Mis papás me mandan mensajes del más allá"

El 28 de agosto, se cumplieron dos años del fallecimiento de Manuel “El Loco” Valdés, y su hijo Marco sigue aún sobreponiéndose a su partida, y a la de su madre, la actriz Rosa María Bojalil, quien murió un año después del comediante. El actor nos compartió que, aunque ha sido difícil sobrellevar la ausencia de los seres más queridos de su vida, a,,bos le han mandado desde el cielo “señales” que lo han puesto feliz y lo motivan a seguir adelante.

El 11 de agosto se cumplió el primer aniversario luctuoso de tu mami, y el 28 de agosto, tu papá cumplió dos años de haber fallecido, ¿cómo estás? ¡Qué te digo! Han sido años muy duros. En 2019, murió mi hermano Pupi (Alex Valdés); en 2020 falleció mi papá, y en 2021 mi mamá. Eso para mí ha sido un golpe muy fuerte, los extraño mucho.

¿Los has soñado? Sí, sobre todo a a mi papá, y hasta he sentido su presencia.

¿De qué manera? Cada vez que canto siento que mi padre se apodera de mí, y cuando lo interpreto en mis shows hasta parece que lo estás viendo a él. Siento que, de alguna manera, me está protegiendo desde el cielo.

¿Te ha mandado alguna señal? Sí. Después de que falleció mi mamá, un día yo estaba tomando café, y de repente apareció el número 121 dentro de la taza; lo más curioso fue que después, cuando ya iba a guardarla, volvió a aparecer el mismo número, pero más arriba y remarcado más fuerte. Fue increíble.

¿Qué significado le diste a eso? Fui con la angelóloga Tania Karam, para que me ayudara a interpretar el mensaje y me dijo: “Tu mamá dice que está con tu papá en el cielo, y que muevas los cascabeles”. Fue increíble, porque sólo yo sabía del chaleco con cascabeles que mi papá le había comprado a mi mamá, y ahora todos los días muevo esos cascabeles del chaleco. Esa experiencia ha sido algo sensacional.

¿Qué sientes al saber que ahora tus papás están juntos? ¡Imagínense! Yo nunca viví con ellos, nunca tuve una foto con los dos juntos; de hecho, mandé hacer una donde estoy chiquito y aparezco con ellos; siempre quise una familia en la que estuviera con mi papá y mi mamá, que me llevaran a la escuela, a pasear… Siempre he soñado con cosas que de chiquito no tuve, y sigo lamentando.