Marco Antonio Regil se defiende de las calumnias de Arturo Islas

Luego de que el conductor del reality Survivor, Arturo Islas, criticara a Marco Antonio Regil y lo llamara ignorante por apoyar una iniciativa de ley que busca apoyar a los animales de los zoológicos, el también conductor se defiende. En entrevista con TVyNovelas, niega que se sume a la causa por un tema económico, y dice que todo lo que ha dicho su colega son calumnias. Además, aclara que él fue el primero en abogar por los derechos de los animales, y nos confiesa que lleva 14 años sin consumir productos de origen animal por compasión a estos seres vivos.

¿Qué pasó con Arturo Islas? Sacó un video, me atacó, y lo que te puedo decir es que cada una de las cosas que dijo no son reales; yo creo que dividir, en lugar de sumar para poder trabajar por una ley de protección animal, es algo muy importante, pero se puso a decir que 100 mexicanos dijeron idiotizaba a la gente, que si yo era un idiota... ¿Eso qué tiene que ver con los animales? No me voy a pelear con él, no sé qué traiga en su mente.

¿Lo buscaste para aclarar el tema? No, tengo cosas más importantes que hacer en mi vida, tengo mucho trabajo; las calumnias así son, y como decía la abuela, “hay un Dios que lo ve todo”, y quien me conoce sabe que yo no me vendo ni hago esas cosas; si yo quisiera más dinero, anunciaría lo que dejé de anunciar en la tele. Eso es difamación, es triste porque nada más confunde a la gente, y se me hace muy inconsciente.

¿Harías algo con él a favor de los animales? No tengo nada qué hacer con él, estamos trabajando con el Senado de la República y con organizaciones de defensa de los animales, con científicos... Si él se quiere sentar a la mesa a aportar, que lo haga, pero no es conmigo ni soy el creador de la ley ni nada.

¿Qué opinas de él como conductor de televisión? Nunca lo he visto trabajar en la tele, no tengo ninguna opinión, y si no le gusta mi programa, que vaya con Pati Chapoy y me critique ahí, o con Gustavo Adolfo Infante (risas).

Por otro lado, ¿qué productos dejaste de anunciar en la televisión? Productos que yo ya no consumiría, comida chatarra, pastelitos con azúcar y todas estas cosas; llevo muchos años abogando por la salud, combatiendo la obesidad, el amor a los animales y no consumir productos de origen animal. Llevo 14 años que no consumo nada de origen animal.

¿Dejaste de consumir alimentos de origen animal por conciencia o por salud? Originalmente fue por los animales, pero se me quitó la gastritis, la colitis, esofagitis, mi salud mejoró y me mantengo muy bien; lo hago por mi salud y por el planeta, porque el problema de la biodiversidad es que la tala de bosques y selvas para sembrar granos para el ganado es la causa número uno de la deforestación del planeta, y matas a la biodiversidad porque le estás quitando su hogar a los animales. Vivir de comer animales no es sustentable.

