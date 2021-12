Marco Antonio Regil revela por qué no se casó con dos mujeres y qué pasó con Adamari López

Durante el ejercicio de honestidad que resultó ser su entrevista con Yordi Rosado, el presentador Marco Antonio Regil admitió lo que hizo bien y lo que hizo mal para terminar con dos mujeres y por qué no pasó nada más con su romance con Adamari López.

En la charla donde rechazó haber sentido atracción por algún hombre, Marco recordó que su relación con Adamari fue difícil porque ella era actriz. "Duramos como 3 meses, yo no pude porque ‘estábamos en su sofá viendo su novela Camila junto a Eduardo Capetillo echándose unos besos. No eran celos, de que hay algo, pero no me gustaba porque esa es mi boquita, ¿por qué me la andan besando?”.

Recordó que su relación con Silvia Salgado lo dejó lastimado porque se iban a casar. "Éramos súper diferentes y yo creo que lo mejor que le pudo pasar a ella y a mí es que rompiéramos esa boda porque nuestro estilo de vida era agua y aceite. Teníamos buenas intenciones, pero teníamos un estilo de vida distinto [...] Entonces no nos entendíamos y terminamos cancelando la boda 6 meses antes, teníamos todo planeado, fue horrible. Ya traíamos muchos problemas”.

Así que después, cuando estuvo con Laura Elizondo, ex representante de México en Miss Universo en 2005, y pese a que tenían planes de bodas, Regil también canceló todo.

“Con Laurita no nos casamos por mi culpa, por tonto e inmaduro porque cuando vinieron los problemas yo estaba muy sensible, me había quedado dolido y cuando se presentan los problemas normales que se presentan en una relación yo no los supe enfrentar”, admitió.

Eso sí, se arrepiente. "Si pudiera regresar el tiempo, me hubiera casado con Laura Elizondo. La verdad que la amo con todo mi corazón, y me da tanta felicidad verla feliz. Pero de verdad si pudiera cambiar una decisión de mi vida, me hubiera casado con ella... Ella quería un hombre que fuera como su familia y su papá y ahora lo tiene", dijo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!