Marco Antonio Regil habla sobre su sexualidad y ya no hay dudas

Muchos famosos son blanco de especulaciones sobre su verdadera orientación sexual, y nada mejor que hablar sobre el tema de frente y sin tapujos, como lo hizo Marco Antonio Regil.

En entrevista con Yordi Rosado, el famoso presentador recordó cuando estuvo a punto de casarse con la reina de belleza Laura Elizondo, quien representó a México en Miss Universo 2005.

Pero Marco sigue soltero, y aunque se rumora que le prometió a su fallecida madre que se casaría, confesó que lo hizo como una "de esas mentiras piadosas para que estuviera tranquila, pero no puedo casarme porque le prometí a mi mamá, pero sí lo haría. Sigo completamente abierto".

El problema, confesó, es que como vide en Estados Unidos desde hace tiempo, "no acabo de encajar románticamente con las mujeres de allá. Llevo muchos años donde oficialmente no tengo pareja, pero no estoy solo".

Así que Yordi Rosado soltó la pregunta que despejó todas las dudas: "¿Podrías enamorarte, más que de un género, de una persona?".

Marco Antonio Regil resolvió: "Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Me he enamorado a nivel amigos, hay amigos que los amo, los admiro, los quiero, eso también es amor, pero nunca he sentido atracción física por otro hombre".

"Una vez escuché una entrevista con Eddie Murphy y decía 'nunca he visto el trasero de un hombre y he dicho wow'. Y a mí me pasa eso, a mí me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito. Enamorarme con amor puro, por ejemplo amo a Choby Landeros, estoy enamorado de quien es, pero amor romántico, nunca he sentido atracción por alguien que no sea una mujer".

El presentador reflexionó que antes no sabía estar solo, pero ahora encontró la felicidad en sí mismo: "Pasé de tener novia y novia, y no saber estar solo, y luego esa decepción que sentí cuando estuve comprometido, me quemé e hice mi maestría espiritual, empecé a meditar y descubrí que la felicidad viene de adentro. Antes yo me juntaba con alguien porque quería que ella me hiciera feliz; pero empecé a estar a todo dar solo. Hice mi maestría de la soltería, pero ahora estoy en un balance y equilibrio, y siento que si voy a estar con alguien, va a salir de México".

Eso sí, sobre tener hijos, contestó que sí le dan ganas... solo en Navidad. "Ves los comerciales, los niños, y todo bien bonito. Y luego llega enero y los veo con las carriolas y pañales y digo ¡NO!". Tampoco descarta tenerlos, así como encontrar una mujer que ya los tenga... "Me abro al universo", confesó.

