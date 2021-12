Mara Patricia Castañeda responde a críticas de 'Venga la alegría' y dice lo que pasó en funeral de Chente

La cobertura del funeral de Vicente Fernández fue escenario de una nueva 'guerra' entre televisoras, en la que Mara Patricia Castañeda consiguó la exclusiva que los demás buscaban, y que se transmitió en vivo por Televisa.

Mara Patricia logró platicar con Vicente Fernández Jr. en vivo durante la cobertura conducida por Joaquín López-Dóriga. Ocurrió dentro del rancho de Los Tres Potrillos, mientras el resto de los medios estaban afuera de la reja, incluidas las cámaras de TV Azteca. Así que al terminar la entrevista, Castañeda dijo: "Me voy a salir ahorita antes de que me agarren a cachetadas".





Pero las 'cachetadas' no fueron en el lugar, sino en la transmisión de 'Venga la alegría', donde Anette Cuburu se lanzó en contra visiblemente molesta: “No está actuando a ser nadie más, dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más, pero les están diciendo que la entrada es por allá”.

Así que tras volver de Guadalajara, Mara Patricia habló con la prensa sobre lo sucedido, y explicó: "Ese tipo de comentarios. Yo me enteré después, porque además haces las cosas porque es instinto. Sabía que estábamos al aire, teníamos que nutrir un programa y lo primero que hacía era enseñar el micrófono. Se paró Gerardo, se paró Vicente, Alejandra, Mariana la futura esposa De Vicente, las tías. Pero no sabía qué facilidades iba a haber; no hablé con ellos de que me ayudaran, o algo, nada. Fue un instinto.

"Cuando pasó lo de la reja. Vicente estaba diciendo que iban a abrir la puerta de la Arena VFG; yo me acerqué junto con el camarógrafo y en entonces casualmente volteó Vicente y dijo 'Ella sí pasa'. No dijo 'Mara', 'Mila pásale'. Él estaba con su dolor, y yo con el trabajo. Me dejan pasar y la policía cierra la puerta".

"Eso lo tomaron como que yo... Digo, cuando termina una relación, como puede quedar bien la relación con la familia, como puede no quedarlo, y a nadie le consta si la relación siguió, a nadie le consta nada".

Más adelante, Mara sostuvo: "Lo que dijo Anette es muy respetable y ella piensa eso, ella sabe que yo la respeto mucho. Y para todas las personas que han hablado mal o bien, los detractores o no, siempre van a recibir de mí respeto y por algo dicen las cosas".

