Mar Solís, hija del Buki, debuta como cantante... pero de pop urbano

Su papá le enseñó a tocar casi a la perfección el piano, y ahora aprende guitarra. Marla es la menor de las tres hijas de Marco Antonio Solís, y al igual que sus hermanas, ella también decidió ser cantante, pero se lanza al ruedo musical bajo el nombre artístico de Mar y cantando pop urbano, un género diferente al de su familia.

En entrevista con TVyNovelas confiesa que haber tenido una niñez dentro de los escenarios artísticos acompañando al Buki no fue difícil, pues eso le permitió tener la música como estilo de vida, algo que le llena de orgullo y pasión. En exclusiva nos cuenta cómo es su papá fuera de los reflectores y las enseñanzas que le ha dado.

¿Cómo fue crecer en una familia llena de artistas? He tenido una vida hermosa y he sido privilegiada por haber estado rodeada desde chiquita del mundo de la música; siempre acompañaba a mi papá en sus giras de conciertos, en las grabaciones de sencillos, de videos, entrevistas, y eso me permitió conocer y comprender desde niña el mundo artístico. La música es parte esencial de mi niñez y juventud, y no concibo mi vida sin ella, es parte de mí.

¿Cuál es el consejo más importante que te ha dado tu papá para esta carrera? Siempre hablamos de la disciplina, de ser constantes y perseverantes en lo que hacemos. Me ha enseñado que cada día debemos mejorar como personas y artistas aunque sea un poquito, y a tomar pasos que marquen la diferencia. También me ha inculcado mantener la pasión viva por lo que haces y siempre buscar la manera de crecer y de nutrirte; estos factores físicos y emocionales nos hacen ser una mejor versión de quienes somos.

¿Cómo es el Buki como papá fuera de la escena artística? Es muy chistoso, muy tranquilo, es como yo, que nos encantar estar en la casa y pasarla bien en el hogar. Nos gusta estar en el jardín, nadar, andar en bici, pero mi papá es muy carismático y sabio y es el mejor padre del mundo. Las hijas como yo somos muy sentimentales y muy protectoras con los papás.

Debutas como solista, ¿en qué etapa de tu vida lo haces? Me encuentro actualmente en una etapa en la que he soñado estar desde hace mucho tiempo; he imaginado este momento desde que estaba chiquita y finalmente llegó el momento, y para mí es el ideal, para que puedan escuchar mi música y conocerme en esta faceta. Estoy muy contenta de estar viviendo este momento en mi vida a los 21 años.

¿Por qué decides que este fue el momento idóneo para lanzarte al ruedo musical? Yo no lo decidí, así fue el tiempo del universo y todo pasa en el tiempo idóneo y correcto. Me preparé y me tomé un periodo para mí para descubrir quién soy como artista, y me sirvió porque encontré mi mundo en la música. Aparte del sencillo que lancé, estoy muy contenta porque ya estoy trabajando en la producción de mi primer álbum como cantante, que está listo en un 75 %; es algo que me tiene muy emocionada porque ya quiero que las personas puedan escucharlo y disfrutarlo.

¿En qué género musical clasificarías tu música? Mi primera canción es un pop urbano.

¿Qué te hizo cantar otro ritmo distinto al de tu familia? Yo creo que cada persona tiene diferentes gustos, perspectivas y crecimos de una forma diferente, entonces, el mundo que traigo en mi cabeza es muy distinto, y es hermoso que pueda tener la libertad de expresar ese mundo que llevo dentro, así sea diferente al de mi familia. Nunca voy a poder encajar en un sólo género porque tengo mucho qué expresar.

¿Podríamos verte cantar con Los Bukis en el Estadio Azteca en su concierto de diciembre? No creo, porque han pasado muchos años desde que se separaron, y ahora que harán este reencuentro histórico para los mexicanos, es un momento muy de ellos. Pero definitivamente sí estaré allí para verlos y aplaudirlos, porque cada vez que los escucho es algo muy hermoso sentir la forma en la que dejan sacar a su niño interior, cómo lo disfrutan, lo gozan y reviven momentos tan icónicos.