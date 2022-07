Manuel José vs. herederos del príncipe: "¿Qué pelean?, si la marca José José ¡está embargada!"

Una nueva tempestad se avecina para la familia Sosa Noreña, que no sólo atraviesa por conflictos familiares que los han distanciado, ahora Manuel José –quien aseguró ser hijo de José José– reveló a TVyNovelas que demandará a José Joel y a su amigo Louis por las amenazas de muerte que ha recibido. Asimismo, el cantante colombiano habló de la ruptura familiar que Anel Noreña destapó y existe entre sus hijos, y dio a conocer que la marca de José José está embargada por Hacienda: “Para poder liberarla, tienen que pagar todo lo que se debe, que asciende a millones”.

¿En qué quedó el pleito legal que inició la familia sosa en tu contra en 2019? Fue una denuncia penal por usurpación de identidad; es algo bastante absurdo y risorio, porque yo nunca me he hecho pasar por nadie y nunca he tratado, en lo más mínimo, de usurpar la identidad de nadie. Esa denuncia fue interpuesta por el señor José Francisco Carmelo Augusto, a quien conocen como José Joel; él argumentaba en la denuncia que yo me hacía pasar por él, ni siquiera nombraba a José José, y eso es totalmente descabellado.

Entonces, ¿no procedió? No. Por supuesto que la autoridad no le dio ningún fundamento ni base a esta denuncia; de hecho, ya se encuentra en el archivo, no tuvo nunca ninguna acción. Ustedes han visto que desde que inició mi carrera, desde hace varios años, lo único que he hecho es luchar por tener mi propio nombre, una imagen propia y mi marca. Manuel José es una marca registrada en derechos de autor, en propiedad industrial en México, Colombia y en diferentes países. Entonces, ¿cómo van a decir que, teniendo una marca propia desde hace tantos años, quiero venir aquí a usurpar el nombre o la identidad de otra persona? Creo que más bien fue un asunto mediático que hicieron por tratar de molestar o de llamar la atención, por tratar de amedrentar; a veces la estrategia de asustar para que otro se espante funciona, pero me parece que en este caso fue muy deleznable.

¿Qué piensas de la ruptura familiar que existe en la familia Sosa? Creo que en las situaciones familiares los únicos que saben qué pasa al interior son ellos. Sin embargo, no es posible tratar de resolver asuntos de otras personas cuando en tu mismo interior, en tu mismo hogar, ni siquiera has podido tener una convivencia feliz, sana… Más bien deberían resolver sus problemas internos, tanto individuales como familiares; creo que resolviendo sus problemas internos las cosas cambiarían para ellos.

¿Consideras que en este conflicto familiar pueda existir una cuestión de ambición? Creo que las máscaras y las farsas no se pueden mantener todo el tiempo, porque en algún momento, después de estirar tanto el resorte, tiene que reventar por algún lado.

¿Piensas que la herencia de José José ha traído más problemas que alegrías? Pues desde que se supo de la supuesta herencia y el supuesto testamento, hay que analizar: ¿qué van a reclamar? Primero que todo, la marca José José desde hace muchos años está embargada por Hacienda, y para poder liberarla tienen que pagar todo lo que se debe, que asciende a millones; segundo, las propiedades de don José quedaron en Miami, son derechos que tiene la familia de allá, y los procesos para pelear esas cuestiones son muy costosos, y más cuando hay otra familia con derechos. Creo que ellos pensaron que iba a ser muy fácil, y considero que lo hicieron más por un tema mediático, por seguir aprovechándose de una imagen y de un nombre que a lo mejor sí les ha producido un beneficio, pero es a corto plazo, no es algo duradero. Creo que las cosas se las tienen que ganar con trabajo propio, esfuerzo, disciplina, sacrificio, honestidad y transparencia.

¿A qué te refieres? A que por ahí me han seguido amenazando y tratando de amedrentar, hasta con el tema de los empresarios, porque dicen: “Nos vamos ir con los empresarios que contraten a este hombre”. Son tácticas ridículas e infantiles; por supuesto que nadie cae en esas tonterías, pero lo hacen por llamar la atención.

¿Has pensado en proceder legalmente para parar estos ataques? No quisiera adelantar mucho, pero ya con el tiempo se van a dar cuenta.

Entonces, ¿demandarás a la familia Sosa? Haré lo que se permita dentro de la ley para defender mis derechos, porque he sido violentado en mis derechos humanos, en mis derechos fundamentales; he sido violentado y amenazado, incluso por personas muy cercanas a José Joel.

¿De quién hablas? De un señor que dice que es el mejor amigo de José Joel desde la infancia, que ha participado con él en su canal de YouTube; este señor ha estado lanzando amenazas de muerte directas en mi contra en ese canal, ya tengo los comentarios identificados y recopilados, porque han sido muchas ocasiones en las que este señor ha sembrado odio y ha hecho una campaña de persecución y de acoso en mi contra. Ha estado metiéndose, incluso, con mi vida privada y mi familia, con mi mamá, se refiere a ella con unos adjetivos calificativos asquerosos y grotescos, y también a mí… Es una persecución, y este señor (José Joel), al nombrarlo como su vocero oficial, pues también se verá responsable en la relación que tenga con esas amenazas.

¿Cómo se llama este señor? Aparece en YouTube con el seudónimo de Louis, dice que es un amigo muy cercano a la familia Noreña, que conoce a todos, que ha convivido con ellos desde niño y que es el mejor amigo de José Joel; de hecho, José Joel entró a su “en vivo” y dijo: “Más que mi amigo, es mi hermano, todo lo que tú digas está bien”. Entonces, si este señor (Louis) está lanzando amenazas de muerte en mi contra en las redes sociales, tiene que haber corresponsabilidades.

¿Procederás legalmente contra louis y José Joel? Y contra todos lo que salgan involucrados.