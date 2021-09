Manuel José se niega a pagar la manutención de su hijo

La batalla legal que enfrenta Adriana Arbeláez con Brayan Fanier Álvarez –mejor conocido como Manuel José– por la manutención de su hijo lleva tres años y está lejos de terminar, pues el imitador de José José sigue interponiendo recursos para evitar cumplir con sus obligaciones.

De acuerdo con la expareja del cantante, Manuel José no sólo se ha resistido a pagar la pensión alimenticia del niño, también sigue negando que sea el padre del pequeño Isaac, siendo que una prueba de ADN, a la que fue sometido, reveló que su sangre es compatible con la del menor de casi cinco años.

Finalmente, hace unos días Manuel José se hizo la prueba psicológica… Así es, él la venía postergando, le dieron otra oportunidad porque faltó dos veces a la prueba, pero le pusieron una multa considerable y esta vez tenía que ir, porque si no, iba a incurrir en un desacato judicial y eso podría tener repercusiones serias.

¿Cuál es la finalidad de que él se haga esta prueba? Básicamente, ver el estado psicológico en el que se encuentra, porque las cosas que ha dicho son muy extrañas, así que solicitamos que se la hiciera.

¿Ha cumplido con la pensión provisional que el juez le impuso? La primera vez sólo depositó una parte, por eso mandamos un escrito al juez pidiéndole que por favor la depositara completa, y el juez le dijo que debía pagarla, entonces no tuvo de otra más que pagar, enojado pero lo hizo.

¿Cuánto tiene que depositar de pensión? Once mil pesos.

¿Cómo te sientes con todo lo que ha sucedido? La verdad, muy triste, porque aparte de que esa cantidad es muy poca, él ha metido dos recursos al juez argumentando que no tiene con qué pagar, con qué sobrevivir, que es una cantidad excesiva, y pidió a su señoría que mis papás mantuvieran al niño porque él no puede, situación que es completamente absurda, ya que él tiene 31 años, es joven, y si no quiere cantar, ¡que se ponga a vender tamales!, pero le toca responder a su hijo como sea.

¿Has intentado tener un acercamiento con él para llegar a un acuerdo? No, y menos con las cosas que está haciendo; cada ocho días mete un recurso pidiéndole al juez que le quiten la pensión, que le parece injusto, que él no tiene ni para comer, que él no es el papá así la ciencia y la justicia lo hayan dictado, incluso que yo no soy la mamá del niño, que me hagan un ADN con mi hijo también.

¿Todavía estarías dispuesta a darle la oportunidad de que vea al niño? Mis abogados y yo hemos visto que él no ha demostrado el más mínimo interés en el niño porque no lo ha llamado ni ha querido verlo, al contrario, está peleando porque le parece absurdo que en México le hayan impuesto darle alimentos a un niño. Llevo tres años con este proceso legal, pero si hubiera sabido antes que él era tan mala persona, no hubiera expuesto a mi hijo, a mi familia y a mí misma. Creemos sinceramente que está mal psicológicamente.

¿Cómo era antes contigo? ¿Qué te enamoró de él? Era un hombre normal, me invitaba a salir y tenía detalles, era muy tranquilo y calmado, íbamos a cenar, a comer, a las fiestas, él iba a cantar y yo lo acompañaba... En fin, era muy diferente.

¿Cuándo cambió contigo? A partir de que me embaracé. Todo lo que él ha dicho es pura mentira, lo que pasa es que es buen platicador, como que hipnotiza a la gente, pero realmente todo lo que dice son mentiras.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!