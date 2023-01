Manuel José le da con tubo a Anel: "Las cosas malas que hizo se le están regresando"

El pasado 16 de enero murió en México Gabriela Noreña bajo el cuidado de su hermana Anel. Su deceso destapó el escándalo, pues su hermano, Manuel, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante acusó a la exesposa de José José de ser una mala persona, y exigió esclarecer el fallecimiento de la menor de los Noreña.

A esta situación se suma ahora Manuel José, quien ha asegurado ser hijo de José José. Ante la situación que envuelve a Anel, el cantante colombiano fue contundente y claro, aseguró que la alcanzó el karma: “Uno tiene que obrar bien, porque no sabe en qué momento las cosas se le van a devolver”.

De acuerdo con Manuel, quien fue representante artístico de José José, Anel se negaba a recibir en México a su hermana Gabriela, a pesar de que ella misma le había prometido que vivirían juntas; detalló que cuando Gabriela preparaba su viaje, Anel dijo que no podría recibirla porque no tenía un espacio propio dónde alojarla, siendo que él sabía lo contrario: “Lo único que yo sé es que Anel tenía un condominio, obviamente la recibes ahí”. Asimismo, el excuñado del Príncipe de la canción acusó a Anel de ocultarles el deceso de su hermana, y aseguró que la muerte de Gabriela se dio en circunstancias misteriosas: “Gaby no tenía por qué morirse, ella no estaba tan mal, por eso quiero ver el reporte”, pues el hogar de retiro donde estaba no quiso darle más información.

“Perdí el contacto desde el 28, cuando (Gaby) subió al avión; cuando aterrizó en México no volví a saber nada de ella, su teléfono estaba apagado, nunca supimos nada. ¿Qué le pasó? Yo me imagino que se murió de tristeza, porque a lo mejor Anel ni la recogió, sólo la mandó con ese señor a que la dejarán ahí”, dijo durante la charla que sostuvo para el programa De primera mano.

¡ANEL EXPLOTÓ CONTRA SU HERMANO!

Cansada de las acusaciones de su hermano Manuel, el pasado 26 de enero Anel decidió aclarar, de una vez por todas, en el programa Hoy lo sucedido con su hermana Gabriela. La exesposa del Príncipe de la canción relató que ella y José Joel la recibieron en “condiciones deplorables” el pasado 28 de diciembre, proveniente de Estados Unidos, y que optaron por meterla a una casa de retiro de primer nivel ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Asimismo destacó que sus hermanos nunca vieron por Gabriela, y que ella estuvo con su hermana en sus últimos días y hasta el último momento, que fue la encargada de cerrarle los ojos y darle el último adiós.

“Mi hermana tenía insuficiencia respiratoria. Murió de un infarto agudo al miocardio, de hipertensión arterial, tenía 15 años con un marcapasos”, aseguró Anel y mostró el acta de defunción para acabar con las especulaciones. Sobre su hermano Manuel, Anel, decepcionada por lo que habló de ella, dijo que era un traidor: “Duele mucho la traición, pero así como dicen que en todas las familias hay una Sarita, en todas las familias hay un Judas, y ahora resultó ser Manuel Noreña”.

MANUEL JOSÉ SE LE VA A LA YUGULAR

Sobre la polémica que enfrenta Anel por ser señalada por sus familiares de, supuestamente, haberles ocultado la muerte de su hermana Gabriela, y asegurar que falleció de forma misteriosa, Manuel José opinó que esta vez a la actriz la alcanzó el karma.

¿Crees que Anel sea capaz de intentar matar a alguien? ¿Consideras que sea mala persona? La verdad, desconozco los sentimientos que hayan motivado todo esto, pero se le llama karma; esas cosas que uno tira, que a veces uno lanza, luego se devuelven y explotan en la cara.

¿Por qué lo dices? Recordemos que ellos (la familia Sosa Noreña) hicieron mucho daño a una niña que no tuvo la culpa que le estaban adjudicando, todo lo que salieron a decir (de Sarita) en los medios, las mentiras que dijeron de ella y el odio que hicieron que la gente le tomara injustificadamente, y ahorita están viviendo una situación similar… Uno tiene que obrar bien, porque no sabe en qué momento las cosas se le van a devolver”.

