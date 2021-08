Manuel José, acorralado por paternidad, responde en exclusiva: "Sólo un juez dirá si soy el padre o no"

A Brayan Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, le llueve sobre mojado. Primero dieron a conocer que la prueba de ADN para saber si es el papá de Isaac, un niño de cuatro años que procreó junto a Adriana Arbeláez, demostraba que sí es el padre biológico del menor, y no conforme con ello, tanto Anel Noreña como su hijo José Joel, acorralaron al cantante colombiano al afirmar que “el tema Manuel José (para ellos) es irrelevante”, y afirmaron que no sólo ya se comprobó legalmente que no es hijo biológico de José José, sino que ahora, señaló José Joel, “con la manutención de un hijo, que se ponga a imitar a Juan Gabriel o a Raphael, porque tiene que pagarle al chamaco”.

Ante ello, es el mismo Manuel José quien, en exclusiva con TVyNovelas, se defiende; de entrada desmiente la situación, y nos explica que el proceso legal (sobre la paternidad del niño) no sólo no ha concluido, también ¡se ha llevado con irregularidades! Y sobre la denuncia penal al laboratorio donde se hicieron la prueba él y José José en 2011, dijo al programa De primera mano que ya fue citado de manera oficial por el Ministerio Público para que asista a la fiscalía de investigación, donde será vinculado a este proceso legal como testigo y posible víctima.

¿Cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? "Cada vez me siento más aferrado a mi fe en Dios, a mi espiritualidad, al amor y al apoyo de mi público, que en estos momentos mediáticos, ha sido muy importante su respaldo, porque este es un tema de la vida privada que solamente me corresponde a mí solucionar.

¿Qué piensas sobre la resolución que emitió el juez? "Hay que hacer una claridad jurídica y técnica, en este momento el proceso aún no ha concluido, no ha terminado. El juez no ha dictado sentencia, eso vendrá en lo que se llama audiencia principal o definitiva; lo que sucedió el lunes pasado (2 de agosto) fue simplemente la apertura del sobre que presentó el perito. En ese sentido, también hay que aclarar que ese perito fue puesto por la demandante y su abogada, porque dentro del proceso nunca se me permitió colocar un perito de mi parte, que era lo correspondiente según la ley, pero a mí nunca se me permitió, y eso es una arbitrariedad y una violación a mi proceso.

¿Consideras que el proceso estuvo corrompido? Es muy temprano para usar ese tipo de calificativos. Lo que estamos haciendo en estos momentos es una revisión de todo el proceso y el expediente completo, porque existieron demasiadas inconsistencias; todo eso está en manos de un equipo legal, técnico, experto en diferentes materias que conllevan este tipo de juicios.

Entonces, ¿hasta la audiencia definitiva se sabrá si es tu hijo? Exacto, el día que el juez dicte sentencia, porque el único que tiene la autoridad de sentenciar si soy el padre o no del niño Isaac es el juez. De hecho, hacemos un llamado muy importante a los medios de comunicación y a las autoridades, porque se han vulnerado los derechos del niño, que es al fin y al cabo quien realmente importa dentro de este proceso.

¿Por qué? Porque el niño ha sido demasiado expuesto en los medios, en las redes y en canales de YouTube, su identidad fue expuesta, tanto con fotografías de su cara como de su cuerpo, sus datos personales fueron exhibidos, y eso está totalmente prohibido por la ley. Tenemos que velar para que se cumplan sus derechos, no podemos permitir que al niño lo exhiban de esa manera.

La prueba de ADN, que indica que tu sangre es totalmente compatible con la del menor, ¿todavía no es la definitiva? "Se abrió un sobre con el dictamen de un perito, pero lleno de muchos errores; es falso que se dé un porcentaje del cien por ciento, eso nunca existiría, el porcentaje máximo sería 99.9 por ciento, pero para que un perito diga que existe ese porcentaje de relación, la madre también tendría que haber aportado su muestra genética.

¿Eso no sucedió? "No, esa fue otra de las cosas que nos fueron negadas dentro de este proceso. Para que la prueba, en términos técnicos, sea totalmente exacta, sin espacio de error, tendría ella que haber aportado su muestra genética, cosa que la madre y su abogada nunca quisieron. Su muestra genética daría un resultado con total exactitud y confianza.

Entonces, ¿todavía no se puede afirmar que es tu hijo? "Eso lo tendría que afirmar el juez al final del proceso, en la sentencia, él es el que va a decidir. Mientras tanto, tenemos que seguir en el camino de encontrar la verdad absoluta.

Se dijo que ya se te fijó una pensión alimenticia, ¿es verdad? "Sí, pero se llama “pensión provisional”. Lo que pasa es que el Estado de México se maneja distinto a la CDMX. En el Edomex, el código sí le permite al juez tomar esta medida como prevención mientras se termina de resolver el juicio.

¿Piensas cumplir con esa pensión provisional? "Sí, yo la empezaré a cumplir provisionalmente atendiendo la orden del juez, también porque me preocupa que más adelante el niño sí resulte ser mío, ya con la verdad absoluta, entonces ya habría empezado a velar por él.

¿Entonces sí lo vas a reconocer en caso de que resulte ser tu hijo? "Sí, lógicamente, eso sería el siguiente paso, primero reconocerlo legalmente y después pasar a cumplir con todas las disposiciones, tanto económicas como emocionales: de compañía, afecto, y de empezar a brindarle eso que me correspondería como padre en todo el sentido, pero eso es un asunto que está en pleno proceso de juicio y todavía no se ha dictado esa sentencia.

¿Cuándo darían la sentencia final? Es totalmente imposible de saber en este momento, ni siquiera los abogados lo saben, dependerá de lo que se siga desarrollando en el juicio y lo que el juez vaya determinando.

¿Conoces al pequeño Isaac? La única vez que lo vi personalmente fue el día de la toma de las muestras.

Encuentra la entrevista completa en nuestra edición impresa de esta semana, donde Manuel José responde si ha intentado llegar a un acuerdo fuera de cámaras.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!