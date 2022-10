Manelyk reacciona a mentiras y sus pleitos en 'Las estrellas bailan en Hoy': "Se la pasan hablando de mí"

Su paso por el reality de baile Las estrellas bailan en Hoy ha estado salpicado por la polémica desde el primer día. Sin embargo, Manelyk González afirma que su intención no ha sido generar controversia, sino aprender de la experiencia.

Ahora que forma parte de la edición Campeón de campeones, la influencer disfruta la pista con una nueva pareja: Luis “Potro” Caballero, dejando atrás la dupla que en la temporada pasada hacía con Carlos Speitzer. >

“A mí me encanta este reality, yo disfruto hasta los ensayos, siento que es como si hubiera regresado a la escuela porque disfruto a mis compañeros, la verdad es que, aunque de repente, unos pueden decir cosas de nosotros, sí hay una buena vibra, me caen muy bien todos, nos llevamos superbién, me encanta la energía que se siente, entonces me siento como en casa y me gusta demostrarle a la gente que en la pista de baile podemos dar un poco más”, expresa la joven desde el foro 16 de Televisa San Ángel, donde se graba el programa.

“YO NO EXIGÍ BAILAR CON NADIE”

Para ella, esta edición especial con campeones y primeros lugares de las temporadas uno, dos y tres, “es lo mismo, pero con otros participantes, entonces, igual que la otra, ésta la estoy disfrutando un montón”.

Todo iba bien hasta que le preguntamos si era verdad que al principio había exigido a la productora Andrea Rodríguez volver a bailar con Speitzer, pues la exintegrante de Acapulco Shore se exaltó y respondió: “¡Mentira, es la mentira más grande, no sé de boca de quién salió, pero es la mentira más grande que ha dicho esa persona. O sea, yo jamás exigí bailar con nadie, yo estoy trabajando y la pareja que me pongan, con esa pareja yo voy a dar el cien por ciento”.

¿Se verá Manelyk en la final?: “Espero verme en la final, a todos los realities que entro, no entro con la mentalidad de ganar, pero sí de aprender, aprender de mis compañeros, aprender más de mí, sacarle el provecho necesario al máximo y si llego a ganar, eso para mí es un plus porque con sólo estar aquí me siento ganadora”. Hace poco, Carlos Speitzer se molestó por la forma en la que la estrella de las redes sociales se dirigió hacia él, refiriéndose como “el hermano de Alejandro Speitzer”. Pero ella no lo hizo con mala intención, simplemente se dejó llevar por su espontaneidad.

Aquí lo aclara: “Es que sí es su hermano, o sea, no entiendo cuál es el problema... Son cosas que a mí se me ocurrieron en ese momento y si él lo tomó mal, sorry, yo no lo dije ni para lastimar ni para herir ni para hacerlo menos. ¿Cómo voy a querer hacerle eso a una persona con la que estuve trabajando, que yo considero todavía mi amigo, yo todavía lo sigo en Instagram y es una persona que quiero, entonces yo no tengo por qué aclarar nada, más bien él, si quiere venir a aclarar por qué me dejó de hablar, está bien, y si no, ni modo. Dejamos de ser amigos y compañeros de trabajo, con todo el respeto que se merece”.

“TODO EL TIEMPO SE LA PASAN HABLANDO DE MÍ”

Lo cierto es que en la pista se le ve muy acoplada con Potro, y ella admite que sí es mejor compañero que Speitzer. “Es que no hay lucha ni de egos, ni me dice: ‘Yo soy más, yo llevo cien años de carrera, yo me las sé todas, no... El Potro me tiene mucha paciencia, tenemos muchos años de conocernos, conoce mis debilidades, sabe cómo decirme las cosas, entonces los ensayos sí son un poco más livianos y en la pista me siento cómoda igual con él”.

Con respecto a los pleitos con Toñita y Tony Garza, quienes la han atacado en la emisión, Manelyk es contundente y no le presta interés. “Todo el tiempo se la pasan hablando de mí, entonces a mí, lo que digan, me entra por un oído y me sale por el otro. Yo no tengo problemas con nadie, yo estoy bien con todos, yo vengo a bailar y tengo muchas cosas que hacer como para estarme preocupando por lo que dicen de mí”. Al igual que sus compañeros, siente que tiene todo para levantar la copa de Campeón de campeones. “Todos, absolutamente todos, estamos en Campeón de campeones, y creo que con eso se dice todo, o sea, todos bailan muy bien, todos merecen mi respeto, todos son supermacheteros en sus ensayos, entonces no hay rival débil”.

