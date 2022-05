Manelyk confiesa si hay romance con Carlos Speitzer en 'Las estrellas bailan en Hoy'

FOTO: JOSÉ LUIS RAMOS. Si algo no tiene Manelyk González es filtro a la hora de hablar. La influencer y cantante que vemos en Las estrellas bailan en Hoy es dueña de un desparpajo y una autenticidad que la hacen única entre su grupo de compañeras. Roces con Olivia Collins, rumores de romance con su pareja en la pista, Carlos Speitzer, y desacuerdos con la maestra Ema Pulido han sido algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelta, y nos lo cuenta todo desde sus ensayos en Televisa San Ángel.

Manelyk, ¿cómo te has sentido en la competencia? Estoy supercontenta, la verdad es que me ha gustado mucho más el proyecto de lo que imaginaba; me siento cómoda con todos mis compañeros, me encanta ir a ensayar. Yo soy muy intensa, entonces, cuando me gusta algo, trato de hacerlo sin cansarme, por eso disfruto cada ensayo y cada día que estoy en Televisa.

Presenciamos una pelea que tuviste con Carlos Speitzer en un ensayo, ¿por qué discutieron? Fue la peor discusión que hemos tenido hasta ahora, y la verdad es que hemos pasado varios días discutiendo; como que él tenía una actitud medio negativa, Carlos está acostumbrado a mandar, a decir qué hacer, de repente quiere corregir a la coreógrafa, y pues no. Creo que los dos estábamos irritados por las calificaciones, ambos explotamos y lo mandé a la chin...

¿Hay romance entre él y tú? No. Es que yo a él lo quiero mucho, o sea, le agarré cariño muy rápido. Soy una persona muy coqueta, por naturaleza. Así nací y así moriré, entonces, a veces tengo problemas con los hombres porque confunden mi amistad con que les estoy tirando la onda. Quizá por ahí vienen nuestros problemas, no lo sé, pero de que yo quiera tener algo con él, cero menos cero.

Pero, ¿te parece guapo? Ah, obvio. Me parece encantador, creo que tiene un cuerpo superbonito, tiene actitud, es superguapo, pero no por estas características significa que me tenga que gustar.

¿Te ves en la final? Pero claro, o sea, así llegue de panzazo, yo como sea estaré en esa final.

¿Quién es tu principal rival en el programa? Yo misma. A mis compañeros no los veo como competencia, porque, al final, cada quien hace su trabajo. Yo soy mi límite, yo soy mi rival y soy la persona con la que tengo que luchar diariamente, además de mi pareja, obviamente. Es que si me empiezo a fijar en lo que hacen los demás, estaría cayendo en un error.

¿Cómo has tomado los comentarios de la maestra Ema Pulido? Yo la respeto mucho, obviamente es una maestra, sabe muchísimo de baile, de cómo transmitirlo, por eso intento ser objetiva con todo lo que ella me dice. La primera vez tuvimos un roce, yo quería que me explicara mejor lo que decía porque no entendía su planteamiento. Algunos lo tomaron como que yo le estaba contestando, pero no... Simplemente soy sincera, y si no entiendo, pregunto.