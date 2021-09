Mamá del menor al que Sergio Mayer "usó" para sus intereses políticos ¡teme por la vida de su hijo!

Sergio Mayer se encuentra nuevamente en medio del escándalo, esta vez porque hace unos días se dio a conocer en el programa De primera mano un audio en el que supuestamente reconoce que ayuda a las personas con el objetivo de tener un beneficio en sus intereses políticos; y en particular se destacó el caso de Braulio, un niño de 10 años que conoció cuando realizaba su campaña política para las pasadas elecciones del 6 de junio de 2021, y al cual ayudó a registrarlo y conseguirle un acta de nacimiento, pero, a cambio (de acuerdo con Miriam Andrade, madre del menor), pagaron un precio muy alto.

¿Qué te animó a dar a conocer públicamente la situación que atraviesan tú y tu familia con Sergio Mayer? El hecho de que el señor haya ventilado la vida de mi hijo cuando se le dio la confianza para que lo ayudara y no para que lo usara y se hiciera más fama. Además, que usara las fotos que él mismo me pidió para publicarlas sin mi autorización, ¡no me parece justo! Ahora, ¿de dónde saca que Braulio es maltratado físicamente? Si el señor no sabe realmente nuestra vida, que no la publique como a él le conviene. Las veces que yo fui a los juzgados, el señor nunca se paró, sólo fue hasta el día que nos entregaron el acta de nacimiento, fue la primera y la última vez que lo vi.

Sabemos que hace unos días tuvo un acercamiento con tu familia… Sí, se presentó en la casa de mi hermana diciendo que para él sería molesto que nosotros estuviéramos en la televisión, y yo dije: “A mí el señor no me tiene por qué prohibir nada”, porque él habló cosas que no son ciertas, y ahora que diga que lo va a tomar muy mal, pues, ¿quién es para decirme lo que tengo o no qué hacer? Y me dio más coraje que a mi hijo lo comparara con un animal; si él así se expresa de las personas, ¿qué podemos esperar los demás que creíamos en él y que le dimos nuestra confianza?

¿Tienes miedo? Sé que el señor va a tomar represalias contra mi mamá o mi hermana, pero aquí estoy yo para dar la cara, porque yo fui quien fue a la televisora (al programa De primera mano), yo fui quien habló, entonces, por mí no tengo miedo, me da miedo por mi familia y por Braulio, temo por él.

¿Cuándo le pidió ayuda tu mamá a Mayer? Fue cuando el señor empezaba su campaña con Morena, mi mamá se le acercó y le pidió que la ayudara a registrar a Braulio, y él le dijo que sí, pero como lo comenté, de haber sabido que si nos ayudaba a registrar a mi hijo nos iba a costar todo este show que él armó, no hubiéramos aceptado su ayuda, lo hubiéramos hecho nosotras, aunque nos tardáramos un poco más.

Entonces, ¿sí las ayudó con el registro del niño? Sí, pero lo que me molestó es que haya tratado a mi hijo de animal, y que no le importara si para en el DIF. A mi mamá y a mí (Sergio Mayer) nos hizo daño, pero a quien más lastimó fue a mi hijo; el daño que le hizo no creo que se recupere con nada. Con todo esto nos dejó claro que el niño jamás le importó, nada más se agarró de él para ganar votos o más fama, y qué mala onda que lo haya utilizado para eso, porque fue un niño que le entregó un cariño sincero, así lo siento, y si al señor no le bastó, pues quiere decir que no quiere ni a su familia, que no se quiere ni a él mismo por la forma en la que se expresa de los demás.

¿Qué piensa tu hijo de esta situación? Él nos dijo que el señor le había mentido, que lo había decepcionado porque, inclusive, iba a ser su padrino de primera comunión, y ayer se puso a llorar y le dijo a mi mamá que no quería que el señor Sergio los separara.

¿Qué le dirías a Mayer? Que limpie la imagen de mi hijo nada más, que repare el daño que le está haciendo, que por lo menos tenga la molestia de disculparse con él, porque se decía ser amigo del niño, cuando no lo fue. En cuanto a mí, ya lo dejé muy claro, no quiero dinero ni fama, sólo que borre el video y las fotos que subió de mi hijo sin autorización mía o de mi mamá.

LA REACCIÓN DE MAYER

Al ser cuestionado sobre el tema en el programa de radio La taquilla, el actor ironizó: “Le faltó decir ‘¡que pase el desgraciado!, ahora dice la señora (mamá del niño) que los amenacé, es él el que le dice: ‘¿te amenazó?’, y ella responde: ‘Sí, nos amenazó’”. Mayer se enfocó en resaltar el gusto que le dio ayudar al pequeño.

“Eso para mí vale oro, nada más eso, para mí tiene satisfacción el saber que le cambié la vida a un niño con algo que yo pude hacer; hoy el niño es feliz, va a la escuela, tiene acta de nacimiento y la gente lo conoce, me refiero con identidad, no que lo conozca por el tema mediático que están haciendo con esto”.

Sobre el periodista titular de la emisión De primera mano, señaló: “Para mí, Gustavo no es un tema mayor, me parece como una piedra en el zapato, es algo… o sea, tiene los medios para estar molestando, para estar desacreditando, y yo estoy convencido que yo soy positivo, yo tengo que seguir adelante y él va a seguir desacreditándome, entonces, yo no me voy a desgastar en eso, me da cosita; si fuera un contrincante importante, pues quizás, pero esto lleva 12 o 15 años…”.

